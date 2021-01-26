55 yaÅŸÄ±ndaki Piers Morgan, sunuculuÄŸunu Susanna Reid ile birlikte Ã¼stlendiÄŸi Good Morning Britain adlÄ± programd Hurley'in bu pozunu yerden yere vurdu. Morgan, Hurley'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n "tÃ¼yler Ã¼rpertici" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Morgan'Ä±n programÄ± birlikte sunduÄŸu 50 yaÅŸÄ±ndaki Reid, her ne kadar Hurley'in gayet gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtse de Piers Morgan bunun tam tersini savundu. ÃœnlÃ¼ sunucu fotoÄŸraflarÄ±n uygunsuz olduÄŸunu belirterek Hurley'in Ã¼stÃ¼ne bir ÅŸeyler giymesini Ã¶nerdi. Model, tasarÄ±mcÄ± ve oyuncu Elizabeth Hurley, kar altÄ±nda Ã§ektirip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼stsÃ¼z pozuyla yine gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.Â 'NASIL DAYANABÄ°LÄ°RDÄ°M?'

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere'de evinin bahÃ§esinde Ã¼stÃ¼nde bir hÄ±rka ve bikini altÄ±ya Ã§ektirdiÄŸi pozunu Instagram sayfasÄ±nda "NasÄ±l dayanabilirdim?" mesajÄ±yla birlikte paylaÅŸtÄ± Hurley. 54 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ± takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ± ama aynÄ± zamanda eleÅŸtirilere de konu oldu. Hurley'in bu pozunu, 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian'a Ã§ektirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum da bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan "insan Ã§ocuÄŸuna bÃ¶yle yapmaz" ÅŸeklinde eleÅŸtirilere neden oldu. KENDÄ°SÄ° AÃ‡IKLADI

OÄŸlunun fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k konusunda da yetenekli olduÄŸunu belirten Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bikinili pozlarÄ±nÄ± da Damian'Ä±n Ã§ektiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Hurley oÄŸluna bu tÃ¼r pozlar verdiÄŸi iÃ§in eleÅŸtirilmiÅŸti. Hurley, bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce 15 yaÅŸÄ±nda olan oÄ±lu Damian'a cÃ¼retkar pozlarÄ±nÄ± Ã§ektirdiÄŸini itiraf etmiÅŸti.Â 'KÄ°M BÄ°LÄ°R NASIL UTANDI'

BazÄ± kiÅŸiler yetiÅŸme Ã§aÄŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun, sÃ¶z konusu kiÅŸi annesi de olsa bu tÃ¼r pozlar Ã§ekmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Bu kiÅŸiler "Ã‡ocuk kim bilir nasÄ±l da utandÄ± o pozlarÄ± Ã§ekerken" yorumunu yaptÄ±. Elizabeth Hurlyey'in, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce hayatÄ±na son veren iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlunun da Ã¶nceki yÄ±llarda annesinin bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlarÄ±na tepki gÃ¶sterdiÄŸi ve okulda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n alaylarÄ±na maruz kalmaktan yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. KARANTÄ°NA GÃœNLERÄ°NÄ° BÃ–YLE GEÃ‡Ä°RÄ°YORÂ

Ã¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca kiÅŸi neredeyse bir yÄ±ldÄ±r zorunlu bir karantina sÃ¼reci sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bunlardan biri de oyuncu, tasarÄ±mcÄ± ve model Elizabeth Hurley.55 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk annesi Hurley, Herefordshire'daki 6 milyon sterlin deÄŸerindeki malikanesinden neredeyse hiÃ§ dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadan yaÅŸÄ±yor. Hurley'e oÄŸlu Damian ve annesi Angela Mary eÅŸlik ediyor. Hurley, sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden de karantina gÃ¼nlerini evinde nasÄ±l geÃ§irdiÄŸini belgeliyor. Elizabeth Hurley, zaman zaman tasarladÄ±ÄŸÄ± bikinileri giyip malikanesinin bahÃ§esinde poz veriyor, bazen Ã¶nemli gÃ¼nleri kutlamak iÃ§in evinde bile olsa giyinip makyaj yapÄ±p poz veriyor. Bir bakalÄ±m, Elizabeth Hurley, milyon sterlinlik malikanesinde gÃ¼nlerini nasÄ±l geÃ§iriyor. Ä°ÅŸte kendi paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla Elizabeth Hurley'in karantina gÃ¼nleri. Ä°LK KARANTÄ°NA PAYLAÅžIMI

Elizabeth Hurley, ilk karantina paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± 13 Mart 2020'de yaptÄ±. Siyah ve derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi olan bir elbise giyen Hurley "Ä°Ã§eride kalabilecekken dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak neden" diye yazdÄ±. Sonra da 15 yÄ±l Ã¶nce satÄ±n alÄ±nan bir elbiseyi giymek mÃ¼mkÃ¼nken, neden yeni bir elbise satÄ±n almak gerektiÄŸini sordu. TEÅžEKKÃœR POZU

Hurley, bu ilk paylaÅŸÄ±mdan sonra 28 Mart'ta yine iddialÄ± bir pozunu paylaÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±z, bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla koronavirÃ¼s pandemisi sÄ±rasÄ±nda cansiperane bir ÅŸekilde mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti. EVDE FÄ°LM Ã‡EKTÄ°

Hurley, 8 Nisan'da iddialÄ± kostÃ¼mÃ¼ ve makyajÄ±yla bir baÅŸka paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Bu kez evde canlarÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendileri evde bir polisiye film Ã§ektiklerini ifade etti. HAVALAR ISINDI

KÄ±ÅŸ bitip havalar Ä±sÄ±nmaya baÅŸladÄ±kÃ§a Hurley de mevsime uygun paylaÅŸÄ±mlar yapmaya baÅŸladÄ±. 24 Nisan'da, evini arka plana alÄ±p, gÃ¶letin yanÄ±nda bu pozu verdi. ÃœstÃ¼ndeki bikini de kendi tasarÄ±mÄ±ydÄ±. KÃ–PÃœKLÃœ POZ

Hurley, 10 Haziran'daki doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bu pozla kutladÄ±. KÃ¶pÃ¼klÃ¼ suyla dolu kÃ¼vette Ã§ekilen bu pozunu "Mutlu yÄ±llar bana" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±. EVDE GEÃ‡EN 14 HAFTA

Hurley, Haziran 22'de de 14 haftadÄ±r karantinada olduÄŸunu belirterek bu pozu paylaÅŸtÄ±. Bu sÄ±ralarda Ä°ngiltere'de aslÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalar yavaÅŸÃ§a gevÅŸemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅžE DÃ–NÃœÅž

Hurley, 23 AÄŸustos'ta iÅŸe geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten bir mesajla birlikte bu paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. Film Ã§ekimine hazÄ±rlanan Hurley, senaryo okurken Ã§ekilen bu pozuyla takipÃ§ilerine hayatÄ±n normale dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. KUTLAMA POZU

Elizabeth Hurley, 25 AralÄ±k'ta Noel kutlamak iÃ§in photozhop'lanmÄ±ÅŸ bu pozunu takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Bu poza Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni geldi. EVDE PARTÄ°

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, 28 AralÄ±k'da da ailesiyle yaptÄ±ÄŸÄ± kutlama iÃ§in Ã¶zenle giyindi, saÃ§Ä±nÄ± ve makyajÄ±sÄ±n yaptÄ± ve sonra da bu pozu verdi. MARMELAT YAPTI

Elizabeth Hurley, karantina sÃ¼recinde Ã§Ä±lgÄ±n bir ev kadÄ±nÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de duyurdu. 47 kavanoz marmelat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu pozla duyurdu. HALA EVDEYÄ°Z

Hurley, Ã¼lkesinde hastalÄ±ÄŸÄ±n zor kontrol edilebilir hale gelmesiyle birlikte karantina sÃ¼recini de sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±. 20 Ocak'taki son paylaÅŸÄ±mÄ± da bu oldu. Hurley, hala evde olduklarÄ±nÄ± belirtti bu paylaÅŸÄ±mÄ±nda da. ALTI MÄ°LYON STERLÄ°N DEÄžERÄ°NDE

Ä°ngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, bir zamanlar birÃ§ok orta halli insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼tevazÄ± bir evde oturuyordu. GenÃ§ yaÅŸÄ±nda Hugh Grant ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki sayesinde bir anda dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã§ekti, hem oyuncu hem de model olarak kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmandÄ±. Åžimdi ise tam 6 milyon sterlin deÄŸerinde bir malikanede yaÅŸÄ±yor. KENDÄ°NE AÄ°T BÄ°R GÃ–L

Hurley, oÄŸlu Damien ile birlikte oturduÄŸu bu malikanede Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± da zaman zaman sosyal medyadan paylaÅŸÄ±yor. 13 yatak odasÄ±, beÅŸ banyosu olan malikanenin geniÅŸ arazisi iÃ§inde bir de misafirlerin kalabileceÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir ev yer alÄ±yor.Elizabeth Hurley'in sahip olduÄŸu malikanenin arazisi iÃ§inde bir de kendisine ve oÄŸluna ait bir gÃ¶l bulunuyor. GÃœZEL HAVADA MANGAL KEYFÄ°

Elizabeth Hurley'in aynÄ± zamanda Londra'nÄ±n batÄ±sÄ±nda da bir dairesi bulunuyor. Ancak Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Herefordshire'daki bu evinde kÄ±r hayatÄ±nÄ±n da tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. Zaman zaman bahÃ§esiyle ilgileniyor, zaman zaman o geniÅŸ bahÃ§enin bir kÃ¶ÅŸesindeki aÃ§Ä±k mutfaÄŸÄ±nda mangal yapÄ±yor.