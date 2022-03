Huzur iÃ§inde yat benim aslan yÃ¼reklim: Bir eski sevgilisi daha Ã¶ldÃ¼

Haberin Devamı

TATİLE GİTTİĞİ TAYLAND'DA HAYATA VEDA ETTİ

Dünyanın önde gelen kriket oyuncularından Shane Warne, geçen hafta sonu Tayland'da bulunduğu sırada geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Yaşadığı süre içinde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Warne'un 52 yaşında kalp krizinden "şüpheli" bir şekilde ölümünün üzerindeki sır perdesi de aydınlatılmaya çalışılıyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Ölüm haberi duyulduktan sonra bu konuda en çok dikkat çeken ayrıntı ise Shane Warne'un eski sevgilisi Elizabeth Hurley'nin yaptığı sosyal medya paylaşımı oldu.

Haberin Devamı

'HUZUR İÇİNDE UYU ASLAN YÜREKLİM'

2000 yılında Shane Warne uğruna, gösterişli bir şekilde evlendiği eşi Arun Nayar'dan ayrılan Hurley, eski sevgilisinin anısına duygu dolu bir Instagram paylaşımı yaptı. 56 yaşındaki Hurley, Shane Warne ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı. Hurley bu eski fotoğraflarla birlikte "Güneş sonsuza kadar bulutların arkasına girmiş gibi hissediyorum. Huzur içinde uyu benim aslan yüreklim" mesajına da yer verdi paylaşımında.

ARUN NAYAR İLE EVLİYDİ

Hurley ile Warne'un 2000 yılında başlayan ilişkisi 2013 yılında sona ermişti. Hurley, Warne ile ilişkisine başladığında Hint asıllı İngiliz iş insanı Arun Nayar ile evliydi.

'BENİM İÇİN BİR BABA FİGÜRÜYDÜ'

Elizabeth Hurley'in, geçen yıl hayata veda eden iş insanı Steve Bing'den dünyaya gelen 19 yaşındaki oğlu Damian da Warne'un kaybıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Damian Hurley, hala Shane Warne'un ölümüne kafa yorduğunu ifade etti. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde Shane Warne'un kendisi için bir baba figürü olduğunun altını çizdi. Damian Hurley; Warne'un, tanıdığı en iyi insanlardan biri olduğunu ve kaybı nedeniyle kalbinin kırık olduğunu" da belirtti.

Haberin Devamı

DOSTÇA AYRILDILAR

İlişkileri bir skandalla başlasa da Elizabeth Hurley ile Shane Warne dostane bir şekilde ayrıldılar. Hatta Warne, 2019 yılında katıldığı bir TV programında Hurley'i övmüştü. Warne, eski sevgilisi hakkında: "Birlikte harika vakit geçirdik. Onun oğlu Damian'a her zaman göz kulak olacağım. O da benim çocuklarımı her zaman umursuyor ve sürekli nasıl olduklarını soruyor" diye konuşmuştu. Warne, bir başka yerde de Elizabeth Hurley ile geçirdiği zamanın "hayatının en mutlu zamanı" olduğunu da söylemişti.

Bu arada Shane Warne, Elizabeth Hurley'in ilişki yaşadığı ve daha sonra hayatını kaybeden tek eski sevgilisi değil. Hurley bu konuda ardı ardına dramatik gelişmeler yaşadı. Her ne kadar kısa süreli olsa da hatta sonradan çok da iyi olaylar yaşamasalar da Hurley'in oğlu Damian'ın babası iş insanı Steve Bing de 2020 yılında kendi canına kıymıştı. Los Angeles'taki evinde son nefesini veren Bing, 55 yaşındaydı. Hurley, Steve Bing ile yaşadığı ilişkiden oğlu Damian'a hamile kalmıştı. Fakat Bing, bebeğin kendisinden olduğunu uzun süre reddetti. Sonunda DNA testi, Damian'ın babasının Steve Bing olduğunu kanıtladı ama Bing, ona soyadını vermedi. Geçen yıl Damian’ın dedesi ve Steve Bing’in babası, Damian ve üvey kardeşi Kira’nın mirasçılar arasında olmamasını istemiş fakat mahkeme Damian ve Steve Bing’in eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira’nın mirasçılar arasında yer almasına karar vermişti.

'BU KORKUNÇ BİR SON'

Elizabeth Hurley, ölümünün ardından Steve Bing ile ilgili bir sosyal paylaşım yapmıştı. Hurley, oğlunun babasıyla ilgili bu paylaşımda "Steve artık bizimle birlikte değil" diye yazdı. Elizabeth Hurley olayı "Bu korkunç bir son" şeklinde yorumladı. İngiliz yıldız, Bing ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirtti mesajında. Hurley, Steve Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de hatırlatarak, "tatlı ve kibar adam" diye tanımladığı eski sevgilisiyle güzel hatıraları olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

İLİŞKİLERİ BİR SKANDALLA ORTAYA ÇIKTI

Elizabeth Hurley ile Shane Warne'un ilişkisi 2010 yılına damgasını vuran bir skandalla başladı. Sonradan adının karıştığı yasa dışı dinleme skandalları sonucu yayın hayatına son veren İngiliz News of The World Gazetesi, o sırada Arun Nayar ile evli olan Elizabeth Hurley ile Shane Warne'u, Sake No Hana adlı Uzakdoğu restoranının dışında ateşli bir şekilde öpüşürken görüntüledi. Bu fotoğrafların basında yer alması büyük gürültü kopardı.

KRAL DAİRESİNDE 11 SAAT

Daha bu görüntülerin alevi sönmemişken Warne ile Hurley'in yemekten önce de Londra'daki ünlü bir otelin, geceliği iki bin sterline yakın bir otelin kral dairesinde 11 saat geçirdiği ortaya çıktı. Hurley'in otele girişi ve çıkışı da kamera görüntülerine yansıdı. Çifti otelde kaldıkları süre içinde gören bir tanık da Hurley ile Warne'un "balayında gibi" olduklarını ileri sürdü. Hurley ise bu olayın ortaya çıkmasından sonra o sırada evli olduğu Arun Nayar'ı aldattığı iddialarını reddetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Nayar ile birkaç ay önce ayrıldıklarını ve en iyi arkadaşlarının da bunu bildiğini savundu.

Haberin Devamı

BİR DİZİ GÖSTERİŞLİ TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Elizabeth Hurley ile Arun Nayar, 2007 yılında önce Hindistan'da ülkenin geleneklerine göre daha sonra da Londra'da bir dizi gösterişli düğünle evlenmişti. Çift, 2011 yılında resmen boşandı.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Avustralyalı ünlü kriket oyuncusu Shane Warne ile 1995 ile 2005 arasında Simone Callahan ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Avustralyalı ünlü kriket oyuncusu Shane Warne ile 1995 ile 2005 arasında Simone Callahan ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor. EVLİLİĞİNDE ÜÇ TANE ÇOCUĞU BULUNUYOR

DİLLERE DESTAN AŞK

Bu arada gösteri dünyasında Liz Hurley olarak da bilinen Elizabeth Hurley'in, en çok konuşulan aşkını İngiliz oyuncu Hugh Grant ile yaşadığını hatırlatalım. Çiftin romantik ilişkisi çoktan bitmiş olsa da dostlukları sürüyor.