Eliz Şakuçoğlu sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Stil danışmanı Eliz Şakuçoğlu, yaklaşık bir yıl önce Dj Semih Ergün ile flört etmeye başlamıştı. Şakuçoğlu'nun sevgilisinin dün doğum günüydü. 36 yaşındaki stil danışmanı, Semih Ergün için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Umarım siz de bir gün aynı dili konuşan biriyle beraber olursunuz. Böylece bir ömür ona ruhunuzu tercüme etmek ile geçirmezsiniz."

Eliz Şakuçoğlu, şarkıcı Murat Boz ile 7 yıl, Ekin Mert Daymaz ile 2018-2019 arasında aşk yaşamıştı.

2015'te kalbini kaptırdığı ve "Büyük aşkım, ruh ikizim, ondan 6 çocuk istiyorum" dediği Beran Benan ile 2017'de evliliğin eşiğinden dönmüştü.