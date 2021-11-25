Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazy!

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Tuba Ünsal, Elisabeth Mas’ın eski eşi Caner Karaloğlu’yla bir süre aşk yaşamış, iki kadın bu yüzden karşı karşıya gelmişti. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Mas, bir partide kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Ünsal’la davalarının sona erdiğini söyledi.



Elisabeth Mas, muhabirlerin soruları üzerine şöyle konuştu:

“Tuba çok zor biri. O biraz crazy (deli). Olaydan sonra birkaç restoran ve partide tesadüfen karşılaştık ama tabii ki konuşmadık. Merhabamız

yok. Zaten arkadaş da değiliz.”

Gözden Kaçmasın Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti Haberi görüntüle

Boşandım drama bitti

Caner Karaloğlu’ndan boşandığını ve sakin bir hayatı olduğunu söyleyen Elisabeth Mas, “Boşandım, drama bitti. Hayatımda da kimse yok, yalnızım. Çocuğumla ve işimle ilgileniyorum ama yabancı bir erkek arkadaşım olsun istiyorum” dedi.

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Elisabeth Mas, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir hastaneye gitti, doktorun verdiği ilaçları almak için çıkışta eczaneye uğradı.