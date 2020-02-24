Elisabeth Mas ile Caner Karaloğlu’nun boşanma davasında ara karar açıklandı

İŞADAMI Caner Karaloğlu, 1 Şubat 2019’da İspanyol model ve moda tasarımcısı Elisabeth Mas’a “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde 1 yıldır devam eden davada mahkeme, çiftin 3 yaşındaki kızları Mia’nın velayetine ilişkin talepleri inceledi.



Mahkemenin ara kararında dosyadaki deliller ve psikolog raporunun incelendiği ve çocuğun geçici velayetinin baba Caner Karaloğlu’na verilmesi gerektiği anlatıldı. Ara karara göre Elisabeth Mas, her hafta cumartesi saat 10.00 ile pazar 17.00 arasında kızını görebilecek. Daha önce Mas’a verilen 5 bin liralık tedbir nafakasını da kaldıran mahkeme, Mas’ın talep ettiği müşterek konut tahsisini de reddetti.