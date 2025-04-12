Elini tutması büyük olay olmuştu... Sinemanın en büyük yıldızlarından... Ama ondan öğreneceği çok şey var

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Kim miydi bu iki kişi?

Biri İngiliz kraliyet ailesinin gelini, geleceği kralı Prens William'ın karısı, geleceğin kraliçesi Kate Middleton.

Diğeri de gencecik yaşından itibaren bitmek bilmeyen çabası, çalışkanlığı ve hırsı ile Hollywood'un zirvesine tırmanan ve ilerleyen yaşına rağmen orada kalmayı başaran Tom Cruise.

İlk bakışta ayrı dünyaların insanı gibi görünen bu iki göz önünde kişinin birlikte konuşulmasının nedenine gelirsek...

KATE'İN ELİNİ TUTTU, YER YERİNDEN OYNADI

Tom Cruise'un yıldızını parlatan ilk filmlerden biri olan Top Gun'ın devamı Top Gun: Maverick'in Londra galası, 2022 yılının mayıs ayında yapıldı.

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O galanın konukları arasında, kendine göre nedenlerle İngiliz kraliyet ailesine yakın durmak için elinden geleni yapan Tom Cruise'un ayaklarını yerden kesen iki önemli isim vardı.

O dönemde Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi unvanlarını taşıyan William ile Kate Middleton.

Gala gecesine damga vuranlar da Cruise ile Middleton oldu zaten.





PROTOKOL KURALINI YERLE BİR ETTİ

Omuz kısmı beyaz geri kalanı siyah ve bedenine oturan bir elbise giymişti Kate o gala için. Elbisesi dar, ayağındaki ayakkabıların topukları ince ve yüksekti.

İşte o gece, yazılı olmayan ama İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin ve onları iyi tanıyanların iyi bildiği bir protokol kuralını yerle bir etti Cruise.

Kate Middleton'ın merdivenleri çıkmasına yardım etmek için elini uzattı ve son derece zarif bir biçimde ona eşlik etti.

Merdivenleri çıktıktan sonra da elini bıraktı.

Cruise'un yaptığı bu hareket birçok kişi tarafından beğenilse de bazılarını da kızdırdı. Buna birazdan değineceğiz zaten.

Ama uzun sözün kısası gerçek bir Hollywood yıldızı gibi görünen Kate Middleton ile gerçekten bir Hollywood yıldızı olan Tom Cruise galaya damgasını vurdu.

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O gün herkes Tom Cruise'un ne kadar centilmen olduğunu, aslında William'ın yapması gerekeni kendisinin yaptığını söyleyip aktörü olan hayranlığını ikiye katladı.

TOM CRUISE'UN JESTİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU: Tom Cruise'un, merdivenlerden çıkarken Kate Middleton'ın elini tutması birçok kişi tarafından kibar bir jest olarak nitelendirilse de bazıları da bu durumu eleştirdi. Sosyal medya platformlarında bazı kişiler, Cruise'un Düşes'in elini tutmasının uygunsuz olduğunu savundu. Bu kişiler "Kate, ülkemizin gelecekteki kraliçesi" diyerek görüş bildirdi. Bu görüştekiler o anlarda Kate Middleton'ın yüzündeki ciddi ifadeyi de durumdan hoşnutsuz olmasının kanıtı olarak gösterdi. Bazı kişiler de merdivenlerden çıkarken Kate'e yardım etmesi gereken kişinin Tom Cruise değil, eşi William olduğunu savundu.





KİŞİSEL SORULARA CEVAP VERMEMEK İÇİN İYİ BİR YÖNTEM

Ama bir başka ünlü oyuncunun anlattıklarına bakılırsa aslında sürekli özel hayatlarıyla ilgili bazen cevap vermek istemedikleri sorularla karşılaşan Hollywood yıldızlarının Kate'ten öğreneceği çok şey var.

Bunu söyleyen de Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek.

Malek'in anlattığına göre Kate Middleton, asla yanıt vermek istemediği kişisel soruları geçiştirme ve unutturma konusunda dikkat çekecek, örnek alınması gereken nazik ve kıvrak bir tarza sahip.

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Oyuncu bu durumu da konuk olduğu Jimmy Kimmel Live adlı sohbet programında anlattı.

Söylediğine göre göre Kate Middmeton ile ilk kez 2019 yılındaki BAFTA töreninde karşılaştı Malek.

İlk gözlemine göre Kate, bu tür kalabalık etkinliklerde insanlarla konuşurken son derece dikkatli davranıyor.





DERSLERİNE ÇALIŞIP GİDİYORLAR

Malek'in söylediğine göre Kate ile William, bu tür bir etkinliğe giderken karşılaşacakları kişiler hakkında önceden çok ciddi bir ön hazırlık yapıyor.

Oyuncuların kiminle hangi filmlerde rol aldığını, hangi ödülleri kazandığını, kısacası kariyer geçmişini araştırıyorlar. Bir başka deyişle ev ödevlerine iyi çalışmış oluyorlar.

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İşte bu konuda olup biteni şöyle anlattı Malek programda "Kate'e şakayla karışık böyle bir hazırlığın gerçekten yorucu olduğunu söyledim. O sırada üçüncü çocuğu Louis de henüz küçüktü. Ama Kate bana "Neden?" diyerek bunu niye zor bulduğumu sordu."

Söylediğine göre Kate'in 'Neden?' sorusuna Rami Malek "Daha yeni bir bebek sahibi oldunuz öyle değil mi?' diye yanıt verdi.

'ONLARIN İŞİ DE KOLAY DEĞİL'

Yine onun anlattığına göre bu sözlere şaşırdı Kate.

Ama hemen konuyu değiştirmek için Malek'e basitçe ve çok nazik bir biçimde nasıl olduğunu sordu. Böylece Malek'in bebek ve yorgunlukla ilgili sorusunu kibar bakışlarıyla da destekleyerek geçiştirmiş oldu.

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Rami Malek programda Kate ile William'ın bu tür etkinliklerdeki işinin zor olduğunu da saklamadı: "Ama onu anlayabilirsiniz. Son derece şık bir şekilde giyinmişsiniz ve oradaki bütün oyuncularla konuşmak zorundasınız..."

Rami Malek, Kate ve William ile 2022 yılındaki Earthshot ödül töreninde bir kez daha karşılaştı.





WILLIAM YANITIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Aslına bakılırsa aile üyelerinin katıldıkları etkinliklerde bu türden kişisel sorulara yanıt vermemesi hatta tepki göstermemesi gerekiyor.

Hatta Prens Harry ile Meghan Markle'ın ABD'ye taşındıktan sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyelerini ırkçılıkla suçlamalarından sonra bu konuda bir farklılık yaşanmıştı.

Karısı Kate ile bir etkinliğe giden William, çıkışta kendisine bu konuda ısrarla yöneltilen bir soruya hızlı adımlarla uzaklaşırken "Ailemiz hiçbir zaman ırkçı olmadı" diyerek yanıt vermişti. Soğukkanlılığıyla bilinen William'ın bu tavrı da o dönemde uzun süre konuşulmuştu.