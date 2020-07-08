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Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Elini gagaladı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Elini gagaladı
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Şevval Sam önceki akşam Cihangir’deki 22 adlı mekandaydı.

Şevval Sam kafede otururken, önüne yaralı bir martı düştü. Hemen yardıma koşan ünlü sanatçı, elini gagaladığı için martıyı yerden kaldıramadı. Otopark görevlisinin kucağına aldığı kuşu bir süre seven oyuncu, daha sonra muhabirlerle sohbet etti.

Sam, sevgilisine şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ozan Güven’le ilgili soruları şöyle yanıtladı: “Görünür olduğu için bununla ilgili daha az cümle kurmuş olabilirim ama görünmeyenleri göstermek için çok çaba gösterdiğim kesin. Şiddetin her türlüsüne karşıyım.”

Elini gagaladı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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