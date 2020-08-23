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Haber Giriş: 23.08.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Elif Yılmaz dansta da iddialı

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Elif Yılmaz dansta da iddialı
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Geçtiğimiz günlerde “Gelecek Vadeden Oyuncu” ödülüne layık görülen Elif Yılmaz, dans konusunda da iddialı!

Yıllarca modern ve Latin dansları eğitimi olan genç oyuncu, şimdilerde kendini hip hop dansı konusunda uzmanlaştırıyor. Oyunculuğun yanı sıra dansın da ön planda olduğu projelerde yer almak isteyen Yılmaz, hem oyunculuk derslerine devam ediyor hem de dans hocasıyla yoğun bir mesai harcayarak, adını “dans etmeye bilen oyuncular” listesine yazdırmayı hedefliyor!

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