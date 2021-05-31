Elif Dürüst sanat tutkusuyla YouTube’da

Ciddi bir koleksiyoner olan Elif Dürüst, sanat tutkusunu sanatseverlerle paylaşmak için YouTube’a adım attı! Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Dürüst, önce psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşacak, ardından sanatçılarla bir araya gelecek.

İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu.

Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu söyleyen Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirmiş.

Cüneyt Özdemir’in de bu fikri sevmesiyle kolları sıvayan Elif Dürüst, birçok sanatçıyla bir araya gelerek ürettikleri sanatın insan psikolojisine etkisini konuşmuş.

Contemporary İstanbul yarın başlıyor!



Uzun bir bekleyişin ardından 15. Contemporary İstanbul, yarın start alıyor! Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen sanat fuarı, 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle bir araya geliyor.



Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerini izleyicilerle buluşturacak fuar, aldığı COVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15’inci edisyon için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Contemporary İstanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Çağdaş sanatın destekçisi

Contemporary İstanbul’un gerçekleşmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Akbank Yönetim Kurulu Suzan Sabancı Dinçer... Zira Akbank, 15 yıldır aralıksız bir şekilde fuarın ana sponsorluğunu üstleniyor.



Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen Akbank Sanat, bu yıl 15. Contemporary İstanbul’da yer alan standında “Olan ve Aşkınlık” başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği sergide sanatçı Suat Akdemir, Deniz Aktaş, Ansen, Sırma Doruk, Genco Gülan, Seydi Murat Koç, Sıtkı Kösemen, Onur Mansız, Seçkin Pirim, Gülin Hayat Topdemir ve Hande Varsat’ın eserleri yer alacak.



Farklı kuşaklardan 6 güçlü isim buluşuyor

Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin yakından takip ettiği, sanat dünyasının farklı kuşaklardan altı güçlü ismi Ahmet Yeşil, Şükrü Karakuş, Tuba Önder Demircioğlu, Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım ve Kadir Akyol da yapıtlarını 15. Contemporary İstanbul’da, Galeri Diani standında sergileyecek.



35 eserin yer alacağı karma sergide yer alan yapıtlar, sanatçılar tarafından özellikle fuarda sergilenmek üzere üretildi. Galeri Diani’nin alanında sanat yolcuğuna çıkanları çok farklı bir deneyim bekliyor...

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