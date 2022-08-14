Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Elif Buse Doğan: Erkekte kas takıntım yok göbekli olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Elif Buse Doğan#Serkan Çağrı#Armağan Çağlayan
Elif Buse Doğan: Erkekte kas takıntım yok göbekli olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 16:02

‘Samsak Döveci’ adlı türküyle yıldızı parlayan Elif Buse Doğan, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Şarkıcı, ‘kaslı erkek’ kriteri olmadığını da itiraf etti: “Erkekte bakacağım şey kas değildir. Olsa da olur olmasa da olur. Göbekli de olabilir.”

Haberin Devamı

Serkan Çağrı ile birlikte sundukları ‘Nefesten Sese’ programında seslendirdiği anonim türkü ‘Samsak Döveci’ ile yıldızı parlayan Elif Buse Doğan, Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu.

Ünlü şarkıcı, YouTube’da yayınlanan ‘Normalleştiremediklerimizden misiniz’ adlı seride birbirinden ilginç sorulara yanıt verdi. Doğan, “Duşta şarkı söylemek normal midir” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Normaldir. Ben sürekli söylüyorum. Ama herkesin de genelde söylediğini düşünüyorum çünkü en rahat olduğumuz yer, duş. Ben yolda yürürken de otururken de şarkı söylerim. Ev temizlerken de çok söylerim. Çıkamadığım seslere çıkarım.”

Elif Buse Doğan: Erkekte kas takıntım yok göbekli olabilir

Haberin Devamı

HİJYEN ÖNEMLİ, TIRNAKLARI TEMİZ OLSUN

Ünlü şarkıcı, “Kadınların kaslı erkek takıntısı normal midir” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Değildir. Benim takıntım olmadığı için anlamıyorum. Erkekte bakacağım şey kas değildir. Olsa da olur olmasa da olur. Göbekli de olabilir, olmayabilir de. Önce iyi bir insan mı diye bakarım. Hijyen önemli, tırnağın içinde pislik olmasın mesela.”

Elif Buse Doğan, “Sanaldan tanıştığınız biriyle ilişkiye başlamak normal midir” sorusunu da yanıtladı: “Değildir. Geçen bir çekim için tren garının oraya gittik. Bir abi orada elinde çiçekle bekledi saatlerce. Büyük ihtimal sosyal medyadan tanıştı ve gelmedi mesela.”

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttıÜnlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı!
#SANEM ÇELİK#ÜNLÜLER GENÇLİK
Keşke formülü kendisi de uygulasaKeşke formülü kendisi de uygulasa!
#ÖZCAN DENİZ#HÜLYA AVŞAR

Türküden sonra konserlerimiz arttı

Elif Buse Doğan’ın uzun süredir birlikte program yaptığı müzisyen Serkan Çağrı’yla arası ‘Samsak Döveci’ nedeniyle açılmıştı. Kütahya Tavşanlı yöresine ait anonim türkü, yıllar sonra Çağrı’nın klarnet çalıp, Doğan’ın yorumlamasıyla yeniden popüler olmuş ve kısa sürede dinlenme rekorları kırmıştı. Ancak Doğan türküyü tek başına okuyup ‘tekli’ olarak çıkarınca Serkan Çağrı’nın hedefi olmuştu. Yaşadıkları polemikten sonra Serkan Çağrı ile olan dostluğunu bitiren Elif Buse Doğan, türküyle birlikte konser sayısının arttığını söyledi: “İki katına çıktı konserlerimiz, Türkiye’nin her yerindeyiz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elif Buse Doğan#Serkan Çağrı#Armağan Çağlayan

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi