Elif Aydın kimdir kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım'ın sevgilisi Elif Aydın'ın hayatı

Survivor 2020 takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Survivor'da Nisa'ya ilgi duyduğu gündeme gelen Sercan Yıldırım'ı sevgilisinin ter ettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Sercan Yıldırım'ın sevgilisi kim? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, Survivor Sercan'ın hayatı ve biyografisi.

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

ELİF AYDIN KİMDİR?

Sercan ile sevgilisi Elif Aydın ile yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturduğu biliniyor. Ancak Elif Aydın'ın hayatıyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor.