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Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

#Ünlülerin Karne Heyecanı#Ece Erken#Pelin Karahan
Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

2021-2022 Eğitim yılı bugün bitti. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıktı. Karne heyecanı yaşayan veliler arasında ünlü isimler de vardı...

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İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada 3. sınıfı bitirdi.

Tatlıses, Elif Ada'yı Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"Aferim benim altın ufaklığıma! Karnesini almış. Annesini ve babasını mahçup etmemiş. Seni ve tüm çocukları tebrik ediyorum"

Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

 ECE ERKEN

 Karnemizi aldık. Hepsi çok iyi.

Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

PELİN KARAHAN

İlk karnemiz...

Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

ELİF GÜVENDİK

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Alisa artık 3. sınıfa geçti... Allah'ım güzel yazılar yazsın tüm evlatlarımıza inşallah.

Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

ESRA EROL

Benim için bu hayatta en çok insanlık notu önemli. Her zaman tek dileğim payaşımcı, adil, saygılı ve iyi insanlar olmanız...

Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

BERDAN MARDİNİ

Aferin benim çalışkan terbiyeli ahlaklı oğluma ve kızıma başarılarınız daim olsun babanız her zaman sizin arkanızda olacak.

Elif Ada karne aldı: Aferim benim altın ufaklığıma

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#Ünlülerin Karne Heyecanı#Ece Erken#Pelin Karahan

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