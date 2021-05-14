Eli ayaÄŸÄ± boÅŸaldÄ±: SÃ¶rf tahtasÄ±yla oÄŸlunun yÃ¼zÃ¼ne Ã§arptÄ±

Â BEKLENMEDÄ°K KAZA

ABD eski baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump; ailece Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kendini doÄŸanÄ±n kollarÄ±na bÄ±raktÄ±. 39 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Trump, geÃ§en Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ de Miami'de plajda geÃ§irdi. Trump, eÅŸi Jared Kushner ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± sÃ¶rf dersi aldÄ±. Fakat bu sÄ±rada Trump, hiÃ§ beklemediÄŸi bir kaza da yaÅŸadÄ±.



AÄ°LECE SÃ–RF DERSÄ° ALDILAR

BabasÄ± Donald Trump, ABD baÅŸkanÄ± olduÄŸu sÄ±rada, onun danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan biri olan eÅŸi Jared Kushner ile birlikte Ã¼lke yÃ¶netiminde aktif gÃ¶rev alah Ivanka Trump, geÃ§en Pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼ Miami'de plajda geÃ§irdi. GenÃ§ kadÄ±n, bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n denizin ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Bu arada bir hocadan Ã¶zel sÃ¶rf dersi de aldÄ± tÃ¼m aile.



HER ÅžEY YOLUNDA GÄ°DÄ°YORDU

Ivanka Trump, hoca eÅŸliÄŸinde Ã¶nce sÃ¶rf tahtasÄ±nÄ±n Ã¼zerine uzanarak dalgalara meydan okudu. Daha sonra da tahtanÄ±n Ã¼zerinde ayakta durmayÄ± Ã¶ÄŸrendi. Ivanka Trump, baÅŸlarda da gayet iyi gidiyordu. Fakat sonra hiÃ§ beklemediÄŸi bir kaza yaÅŸadÄ±.



OÄžLUNUN YÃœZÃœNE SÃ–RF TAHTASI Ã‡ARPTI

Ivanka Trump, sÃ¶rf tahtasÄ± Ã¼zerinde ilerlerken, kendi sÃ¶rf tahtasÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Theo'ya doÄŸru yaklaÅŸtÄ±. HÄ±zÄ±nÄ± ve yÃ¶nÃ¼nÃ¼ ayarlayamayan Trump'Ä±n sÃ¶rf tahtasÄ± bir anda Theo'nun yÃ¼zÃ¼ne Ã§arptÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rken, Ivanka Trump da bÃ¼yÃ¼k bir paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet yÃ¼z ifadesine de yansÄ±dÄ±. Fakat bir sÃ¼re sonra Theo'nun herhangi ciddi bir yara almadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca Ivanka Trump ve Jared Kushner rahat bir nefes aldÄ±.

Â HER ÅžEY YOLUNA GÄ°RDÄ°

Ivanka Trump ve Jared Kushner, gÃ¼nÃ¼n geri kalanÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte sÃ¶rf yapmak iÃ§in Ã§abalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu kazayÄ± hafif atlatan ailenin yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler eksik olmadÄ±.

2009'DA EVLENDÄ°LER

jared Kushner ile Ivanka Trump, 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ã‡iftin, Arabella, Theodore ve Joseph adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. ABD'nin Ã¶nde gelen iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Charles Kushner'in oÄŸlu olan Jared Kushner, tÄ±pkÄ± babasÄ± gibi bir emlak yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± ve giriÅŸimci. Kushner, ABD BaÅŸkanÄ± olduÄŸu dÃ¶nemde Donald Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yordu.



BABASININ DANIÅžMANIYDI

Ivanka Trump ise, 45. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Ivaha Trump ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. Bir sÃ¼re modellik yapan Ivanka Trump, daha sonra iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na atÄ±ldÄ±. BabasÄ±nÄ±n ÅŸirketlerinde gÃ¶rev yapan Ivanka Trump, babasÄ±nÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± olmasÄ±ndan sonra eÅŸiyle birlikte devlet yÃ¶netimi konusunda aktif gÃ¶rev aldÄ±.Â BabasÄ±nÄ±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra ailesiyle birlikte New York'Tan Washington'a taÅŸÄ±nan Ivanka Trump, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel ve en iyi giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak biliniyor.

Â

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?