EleÅŸtirilere yanÄ±t olarak yarÄ±m milyon dolar harcadÄ±: Kylie Jenner kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

YARDIM ETMEDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N ELEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Kylie Jenner, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda bir trafik kazasÄ± geÃ§iren ve tedavisi iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan makyaj sanatÃ§Ä±sÄ± Samuel Rauda iÃ§in dÃ¼zenlenenÂ kampanya duyurusunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine de birÃ§ok takipÃ§isi tarafÄ±ndan "O kadar paran var, neden yardÄ±m etmek yerine bu gÃ¶nderiyi paylaÅŸÄ±yorsun" diyerek eleÅŸtirilmiÅŸti.Â O dÃ¶nemde bu tÃ¼r durumlarda yardÄ±m etmek iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Kylie Jenner'a karÅŸÄ± tepkiler durmamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k alanÄ±nda kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§Ä±p yÃ¼klÃ¼ bir yardÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Â Ã‡OCUKLAR VE GENÃ‡LER TEDAVÄ° GÃ–RÃœYOR

Kylie Jenner'Ä±n, Nashville Tennessee'de bulunan Monroe Carell Jr. Ã‡ocuk Hastanesi'ne dinlenme salonu yapÄ±lmasÄ± iÃ§in 500 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶z konusu hastane, kanser baÅŸta olmak Ã¼zere kompleks hastalÄ±klarla mÃ¼cadele eden Ã§ocuklar ve genÃ§ler tedavi gÃ¶rÃ¼yor. Bu dinlenme salonunun yapÄ±mÄ± iÃ§in Kylie Jenner'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Roger Daltrey ve Pete Townshend'in Teen Cancer America adlÄ± vakfÄ± tarafÄ±ndan da desteklendi. Projenin ilk adÄ±mÄ±nÄ± atanlar arasÄ±nda Jenner'Ä±n arkadaÅŸÄ± olan mÃ¼zisyen Harry Hudson da bulunuyor.

KENDÄ°SÄ° DE KANSERE YAKALANIP Ä°YÄ°LEÅžMÄ°ÅžTÄ°

Hudson, sosyal medya hesabÄ±ndan da konuyla ilgili bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Kylie Jenner ile birlikte birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce kanserle mÃ¼cadele eden Ã§ocuk ve genÃ§ler iÃ§in hastane dinlenme salonu yapmak iÃ§in para biriktirmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti Hudson. Nashville'deki bu hastanede aÃ§Ä±lan ve Hey, I'm Here For You (Hey Senin Ä°Ã§in BuradayÄ±m) adlÄ± bu dinlenme odasÄ±nÄ±n da projenin ilk adÄ±mÄ± olduÄŸunu ekledi. Harry Hudson, salonla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n da kanserle savaÅŸan Ã§ocuk ve genÃ§lerin hayatÄ±nÄ± biraz olsun kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bu tÃ¼r projeleri sÃ¼rdÃ¼receÄŸini ekledi. Hudson, 2013 yÄ±lÄ±nda kendisi de lenf kanseri tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ELEÅžTÄ°RÄ° OKLARININ HEDEFÄ° OLMUÅžTU

Kylie Jenner, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda bir zamanlar birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± makyaj sanatÃ§Ä±nÄ±n tedavisine yardÄ±m etmediÄŸi iÃ§in eleÅŸtirilmiÅŸti.Â TV yÄ±ldÄ±zÄ± ve iÅŸ kadÄ±nÄ± Kylie Jenner, sosyal medyadan kendisine yÃ¶neltilen eleÅŸtiri oklarÄ±na yine aynÄ± mecradan yanÄ±t verdi. 23 yaÅŸÄ±ndaki Jenner, trafik kazasÄ± geÃ§iren Samuel Rauda iÃ§in maddi yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã§aÄŸrÄ±ya Bebe Rexha, Ava Max ve Pia Mia gibi Ã¼nlÃ¼ler de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Kylie Jenner sahip olduÄŸu onca bÃ¼yÃ¼k servete raÄŸmen yardÄ±m etmek yerine, takipÃ§ilerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunduÄŸu iÃ§in eleÅŸtirilere maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bir Ã§ocuk annesi Jenner, bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilere sosyal medya Ã¼zerinden yanÄ±t verdi.

BÃ–YLE YANIT VERDÄ°

Kylie Jenner, "Bu yanlÄ±ÅŸ anlatÄ±mÄ± dÃ¼zeltmenin benim iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Sam benim makyajcÄ±m deÄŸil, artÄ±k onunla kiÅŸisel bir iletiÅŸimimiz yok ama birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k." Kylie Jenner, ÅŸu andaki makyajcÄ±sÄ± Ariel'in Sam ile ilgili paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve hemen onu arayÄ±p Sam'e ne olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini de ekledi. Sam Rauda'nÄ±n ailesinin ona yardÄ±m iÃ§in bir internet sayfasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini de anlatan Jenner daha fazla insana paylaÅŸmasÄ± iÃ§in de kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Jenner, paylaÅŸÄ±mÄ±nda kendisini tanÄ±yanlarÄ±n, ne kadar yardÄ±msever olduÄŸunu bildiÄŸini de vurguladÄ±. Sonra da takipÃ§ilerini olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve bu zor zamanlarda hem onun iÃ§in hem de sevenleri iÃ§in dua etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

1 MÄ°LYAR DOLARA YAKIN SERVETÄ° VAR

Kylie Jenner'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±yla daha fazla gÃ¼ndeme gelen Samuel Rauda, geÃ§irdiÄŸi kazada hÄ±zla giden arabadan fÄ±rlayÄ±p aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§ireceÄŸi operasyon iÃ§in 120 bin dolar gereken Rauda'nÄ±n ailesi bu parayÄ± Ã¶deyemeyeceÄŸini belirtip bir de yardÄ±m sayfasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

KiÅŸisel serveti 1 milyar dolara yakÄ±n olan Kylie Jenner ise bu parayÄ± Ã¶demek yerine yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilmiÅŸti.

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