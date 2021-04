EleÅŸtirilere yanÄ±t olarak yarÄ±m milyon dolar harcadÄ±: Kylie Jenner kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

YARDIM ETMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Kylie Jenner, geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazası geçiren ve tedavisi için yardım çağrısı yapılan makyaj sanatçısı Samuel Rauda için düzenlenen kampanya duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine de birçok takipçisi tarafından "O kadar paran var, neden yardım etmek yerine bu gönderiyi paylaşıyorsun" diyerek eleştirilmişti. O dönemde bu tür durumlarda yardım etmek için elinden geleni yaptığını savunan Kylie Jenner'a karşı tepkiler durmamıştı. Fakat genç yıldızın sağlık alanında kesenin ağzını açıp yüklü bir yardım yaptığı da ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER TEDAVİ GÖRÜYOR

Kylie Jenner'ın, Nashville Tennessee'de bulunan Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi'ne dinlenme salonu yapılması için 500 bin dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu hastane, kanser başta olmak üzere kompleks hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve gençler tedavi görüyor. Bu dinlenme salonunun yapımı için Kylie Jenner'ın yanı sıra Roger Daltrey ve Pete Townshend'in Teen Cancer America adlı vakfı tarafından da desteklendi. Projenin ilk adımını atanlar arasında Jenner'ın arkadaşı olan müzisyen Harry Hudson da bulunuyor.

KENDİSİ DE KANSERE YAKALANIP İYİLEŞMİŞTİ

Hudson, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kylie Jenner ile birlikte birkaç yıl önce kanserle mücadele eden çocuk ve gençler için hastane dinlenme salonu yapmak için para biriktirmeye başladıklarını belirtti Hudson. Nashville'deki bu hastanede açılan ve Hey, I'm Here For You (Hey Senin İçin Buradayım) adlı bu dinlenme odasının da projenin ilk adımı olduğunu ekledi. Harry Hudson, salonla aynı adı taşıyan vakfın da kanserle savaşan çocuk ve gençlerin hayatını biraz olsun kolaylaştırmak için bu tür projeleri sürdüreceğini ekledi. Hudson, 2013 yılında kendisi de lenf kanseri tedavisi görmüştü.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

BÖYLE YANIT VERDİ

Kylie Jenner, "Bu yanlış anlatımı düzeltmenin benim için önemli olduğu düşünüyorum" diye başladığı Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Sam benim makyajcım değil, artık onunla kişisel bir iletişimimiz yok ama birkaç yıl önce çalıştık." Kylie Jenner, şu andaki makyajcısı Ariel'in Sam ile ilgili paylaşımını gördüğünü ve hemen onu arayıp Sam'e ne olduğunu öğrendiğini de ekledi. Sam Rauda'nın ailesinin ona yardım için bir internet sayfası açtığını öğrendiğini de anlatan Jenner daha fazla insana paylaşması için de kendi sosyal medya sayfasından paylaşım yaptığını belirtti. Jenner, paylaşımında kendisini tanıyanların, ne kadar yardımsever olduğunu bildiğini de vurguladı. Sonra da takipçilerini olumlu düşünmeye ve bu zor zamanlarda hem onun için hem de sevenleri için dua etmeye çağırdı.

1 MİLYAR DOLARA YAKIN SERVETİ VAR

Kylie Jenner'ın paylaşımıyla daha fazla gündeme gelen Samuel Rauda, geçirdiği kazada hızla giden arabadan fırlayıp ağır yaralanmıştı. Geçireceği operasyon için 120 bin dolar gereken Rauda'nın ailesi bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip bir de yardım sayfası açmıştı.

Kişisel serveti 1 milyar dolara yakın olan Kylie Jenner ise bu parayı ödemek yerine yardım çağrısı yaptığı için eleştirilmişti.

