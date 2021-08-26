Eleştiriler Aleyna Tilki'yi çıldırttı!

Çılgına dönen popçu, Twitter’dan şu ifadeleri paylaştı: “Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Bana istediğinizi yazabilirsiniz ama bazı medyada kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız siz.”

Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki verdiği bir röportajda, 'Geleceği düşünmeden, yaşımı yaşamak istiyorum. Bazen kendimi suçlu hissediyorum. Ablamı seven insanlar beni de çok seviyor. Beni tanımadan kalplerini açıyorlar. O değeri hak etmek için oyunculuğu ve yazmayı birlikte götürerek elimden geleni yapacağım.' ifadelerini kullanmıştı.

En lezzetli yemek tarifleri burada