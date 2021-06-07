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Haber Giriş: 07.06.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Eleganlık işte bu! (SEMİRAMİS PEKKAN)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Eleganlık işte bu! (SEMİRAMİS PEKKAN)

Dümdüz bir kıyafetle de elegan olunabilir. İşte kanıtı...

O şalın duruşu, gözlüğünün çerçevesi, Birkin takabileceği halde sırt çantasını tercih etmesi, Semiramis Pekkan’ın stil sahibi olduğunu gösteriyor. Pekkan tercihleriyle “görgü”nün ne demek olduğunu anlatıyor herkese.
Pantolonunun paçasına, boyuna, her şeyine kelimenin tam anlamıyla bayıldım!

Eleganlık işte bu (SEMİRAMİS PEKKAN)

Matrix’ten fırlamış gibi (Nilperi Şahinkaya)

Trençkot tek başına çok güzel ama hem pantolon hem de botlarla birlikte insanın üstüne üstüne geliyor.

Gerçi kasım görünümlü haziranda ne giyeceğimizi şaşırmış durumdayız.
Yaz ayına uygun çantası ve kışlık kıyafetine bakınca anlaşılıyor ki, bu kafa karışıklığı Nilperi’ye de yansımış...

Eleganlık işte bu (SEMİRAMİS PEKKAN)

 

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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