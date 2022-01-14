Elçin Sangu’ya tazminat şoku

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MENAJER Başay Okay, haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla oyuncu Elçin Sangu’ya dava açtı. Okay, kendisine gelen teklifleri Elçin Sangu’yla ilgilenebilmek için kabul etmediğini belirtti. Ünlü oyuncu, 2015 yılında imzalanan sözleşmenin kölelik sözleşmesi olduğunu cevap dilekçesinde anlatarak, davacının beyanlarının kurgu mahsulü olduğunu belirtip davanın reddini istedi.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Başay Okay’ın avukatı ile Elçin Sangu ve avukatı katıldı. Okay’ın avukatı, “Müvekkilim Elçin Sangu’yu keşfedip İzmir’den İstanbul’a getirmiştir. Diksiyon eğitiminden oyuncu koçluğuna kadar hepsiyle ilgilenip çeşitli dizilerde rol almasını sağlamıştır. Ancak davalı sözleşmeyi haksız yere feshedip yeni bulduğu bir menajer ile aynı sözleşme imzalamıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz” dedi.

Elçin Sangu, Başay Okay’ın “Ben sana yetemiyorum” diyerek menajerliğinden ayrılmak istediğini belirtti: “Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık. Kendisi ertesi gün zor durumda olduğunu belirterek 100 bin lira para istedi. Beni, menajer Gaye Sökmen’e eliyle götüren de kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda hiçbir katkısı yoktur.”

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Kararını açıklayan mahkeme, Başay Okay’ı haklı bularak davasını kabul etti. Mahkeme, Elçin Sangu’nun 100 bin dolar cezai şart ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Okay’a ödemesine hükmetti. Oyuncu, kararın ardından sinirlenerek duruşma salonunu terk etti ve şunları söyledi: “Karara itiraz edeceğiz. Gerekirse dosyayı İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız.”

Menajer Başay Okay, dava dilekçesinde Elçin Sangu hakkında “Ona abla şefkatiyle kol kanat gerdim” dedi.