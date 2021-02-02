Elçin Sangu: İçe dönük bir hayatım var

Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara da yanıt veren oyuncu, pandemi süreciyle ilgili “Durumu kabullendim ve olabildiğince panik duygusundan kaçınıyorum. Kendimi gayet sakin ve makul bir noktada tutmaya çalışıyorum” diye konuştu. “Sosyal medyada 8 milyona yakın bir takipçiniz, size tutkuyla bağlı bir hayran kitleniz var ama aynı zamanda hayatınızı özenle koruyorsunuz. Bu üne rağmen görünmez olmayı, gizli yaşamayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna Sangu, “Çok kendi içine dönük bir hayatım, az arkadaşım ve üç tane küçük çocuğum var; köpeklerim Windu, Padme ve Yoda. Ev hayatını çok seviyorum ve dışarıda vakit geçirmeye pek ihtiyaç duymuyorum. Belki de bu yüzden” yanıtını verdi.







LAFI EĞİP BÜKMEKTEN HOŞLANMIYORUM

Dobra olup olmadığı sorulan oyuncu, ifade özgürlüğüne verdiği önemi de şöyle anlattı: “İfade özgürlüğü benim için çok önemli bir konu. Ben düşüncelerimi özel hayatımda da iş hayatımda da net ifade ederim, lafı eğip büküp dolandırmaktan hoşlanmıyorum. Bunun için de tepki almak beni rahatsız etmez, çünkü belki de kişinin duymaktan kaçtığı şeyleri net bir şekilde söylemişimdir!”