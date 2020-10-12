Elçin Sangu: Bana da hep ‘kötü kadın’ rolleri geliyordu

Açılışta soruları yanıtlayan Elçin Sangu, alışveriş konusunda kötü olduğunu söyledi: “Deliler gibi alışveriş yapmak hiç bana göre değil.”

Oyuncu, başrolünde oynadığı dizi için final kararı alınması hakkında da şöyle dedi: “Bu kadar zor zamanlarda insanların özveriyle çalıştığı işlerin hakkı 6 bölüm değil. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla orada başka faktörler devreye giriyor.”



Sangu’ya Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri de soruldu. Oyuncu şöyle konuştu: “Bazen toplumun, bazen de yapımcının baskısıyla oyuncu çirkin olduğuna inandırılmaya çalışılıyor. Psikolojisi bozulan oyuncu yüzüne bir şey yaptırıyor. Sonra da ‘estetikten geçilmiyor’ diyorlar. Herkes güzel, yakışıklı olmak zorunda değil. İşini iyi yapsın yeter. Bana da başta hep kötü kadın rolleri geliyordu. ‘Kızıldan masum çıkmaz’ diye bir algı vardı. Önyargıları kırmak için uğraşıyorum.”