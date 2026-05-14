Sanki dikiÅŸ bitmeden terzinin elinden kapmÄ±ÅŸ... HiÃ§ olacak ÅŸey mi bu AstarÄ± pÃ¼skÃ¼l pÃ¼skÃ¼l

Festivalin geleneÄŸi bu yÄ±l da bozulmadÄ±. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Hollywood'un yÄ±ldÄ±zlarÄ± yine festivale damgasÄ±nÄ± vuruyor.

Bu yÄ±ldÄ±zlar, filmlerinin yanÄ± sÄ±ra kÄ±rmÄ±zÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan Ã¶zel kÄ±yafetleri iÃ§inde kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yorlar. Bir baÅŸka deyiÅŸle sadece sinema deÄŸil modaya da yÃ¶n veriyorlar.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaten yÄ±llardÄ±r olduÄŸu gibi Cannes Film Festivali'nin en renkli yanlarÄ±ndan biri de oyunculuÄŸu meslek edinmiÅŸ herkesin, hiÃ§ deÄŸilse bir kez Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼mek istediÄŸi o Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±.

Bir zamanlar Cannes Film Festivali denilince ilk akla gelen 'neredeyse Ã§Ä±plak giyim' ise zaten bir sÃ¼re Ã¶nce festival yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararla yasaklandÄ±. Yani Cannes'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ± artÄ±k yÄ±ldÄ±z olmak isteyen genÃ§ kÄ±zlarÄ±n gÃ¶steriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bir arena olmaktan Ã§Ä±ktÄ±.

Tam tersine Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan birbirinden iddialÄ± kÄ±yafetler kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da boy gÃ¶steriyor.

Yine de bu kÄ±yafetlerin bazÄ±larÄ± "kartal bakÄ±ÅŸlÄ±lar" tarafÄ±ndan eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuluyor.

SARKAN ASTAR TARTIÅžMA YARATTI

Ä°ÅŸte bu yÄ±lÄ±n tartÄ±ÅŸma konusu olan giysilerden birini de Gillian Anderson giydi.

57 yaÅŸÄ±ndaki Anderson, bu yÄ±l Teenage Sex And Death At Camp Miasma adlÄ± filmiyle festivalde. Usta oyuncu, dÃ¼n de film iÃ§in dÃ¼zenlenen iki etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.

Biri basÄ±n buluÅŸmasÄ± diÄŸeri de galaydÄ± bu etkinliklerin.

Gillian Anderson, gÃ¼ndÃ¼z etkinliÄŸi iÃ§in Ã¼zeri Ã§iÃ§ek kabartmalarÄ± ve pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± boncuklarla sÃ¼slenmiÅŸ ten rengi bir elbise giydi.

Kolsuz elbisenin ilk bakÄ±ÅŸta en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± da Ã¼zerindeki bu kabartma ÅŸeklindeki iÅŸlemelerdi zaten.

Anderson gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de yine Ã¼nlÃ¼ bir firmaya ait sade ama pahalÄ± takÄ±larla tamamladÄ±.





SAÃ‡ MODELÄ°YLE 1980'LERE GÃ–TÃœRDÃœ:Â Gillian Anderson'Ä±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde ilk anda en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±, 1980'li yÄ±llarÄ±n modasÄ±nÄ± anÄ±msatan kabarÄ±k ve dalgalÄ± saÃ§larÄ± oldu. Bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ de gayet gÃ¼zel bulundu ve beÄŸeni topladÄ±.





Ä°DDÄ°ALI ELBÄ°SENÄ°N O AYRINTISI DÄ°KKATLERDEN KAÃ‡MADI

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana Gillian Anderson kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda kaldÄ±kÃ§a elbisesiyle ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

ÃœnlÃ¼ bir markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu elbisenin eteÄŸinin hemen altÄ±ndan, iyice dikilmemiÅŸ astarÄ± ve daha da Ã¶tesinde o astardan kurtulan iplikler sarkÄ±yordu.

AynÄ± durum, elbisenin omuz kÄ±smÄ± iÃ§in de geÃ§erliydi.

Kolsuz elbisenin kumaÅŸa iyice sabitlenmemiÅŸ olan astarÄ± ve astarÄ±n dikiÅŸsiz kenarlarÄ± Gillian Anderson'Ä±n omuz kÄ±smÄ±ndan da gayet net bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.





TARTIÅžMA KONUSU OLDU

Ä°ÅŸte bu ayrÄ±ntÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

Genellikle bu tÃ¼r etkinliklerde kusursuz dikiÅŸleriyle dikkat Ã§eken 'mum gibi' elbiseler gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken Gillian Anderson'Ä±n eteÄŸinden ve omuz kÄ±smÄ±ndan sarkan astarÄ± ile iplik parÃ§alarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar "Elbisenin dikimi tam olarak bitmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Bu iÅŸte bir tuhaflÄ±k var" yorumunu yaptÄ±.

BazÄ±larÄ± bunun elbisenin modeli olduÄŸunu savundu. Hem etek hem de kol kÄ±smÄ±nda astarÄ±n aynÄ± ÅŸekilde bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n da bunun gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirtti.

Elbisenin sadece eteÄŸinden deÄŸil, koltuk ve omuz kÄ±smÄ±ndan da astar gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

ELBÄ°SENÄ°N RUHUNA UYGUN DEÄžÄ°L

Ama yine de hem etek hem de kol kÄ±smÄ±ndaki bu sarkmalarÄ±n elbisenin ruhuna uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler Ã§oÄŸunluktaydÄ±.

Onlar da "EÄŸer kasÄ±tlÄ± olarak bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ± en azÄ±ndan bir dÃ¼zen olurdu. Zaten bÃ¶yle bir elbisenin astarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde bÄ±rakÄ±lmasÄ± normal deÄŸil" yorumunu yaptÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun etek kÄ±smÄ±ndan sarkan astar ve iplikler uzaktan bile gÃ¶rÃ¼necek ÅŸekildeydi.

Gillian Anderson'Ä±n elbisesi hakkÄ±nda "Sanki dikimi yetiÅŸmemiÅŸ, tam bitmeden giyip Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi" tarzÄ± yorumlar da yapÄ±ldÄ±.





GALADA BEYAZ GÄ°YDÄ°: Gillian Anderson filmin akÅŸamki galasÄ±na ise saÃ§larÄ±nÄ± daÄŸÄ±nÄ±k topuz yapÄ±p, 1970'li yÄ±llarÄ±n Ã§izgilerini anÄ±msatan beyaz bir elbiseyle katÄ±ldÄ±.





YÃ–NETMENÄ° Ã–PÃœCÃœKLERE BOÄžDULAR: Anderson'Ä±n baÅŸ rolÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± filmin yÃ¶netmeni Jane Schoerbrun. Filmde Anderson'a genÃ§ oyuncu Hannah Einbirder eÅŸlik ediyor. Ä°ki oyuncu, gÃ¼ndÃ¼z etkinliÄŸinde yÃ¶netmeni Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu.





OYNADIÄžI YAPIMLARLA HAFIZALARA KAZINDI: The X Files'Ä±n yanÄ± sÄ±ra baÅŸka birÃ§ok dizide ve filmde rol alan Gillian Anderson, The Crown dizisinde, Ä°ngiltere'nin eski baÅŸbakanÄ± Margaret Thatcher'Ä± canlandÄ±rarak da hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

