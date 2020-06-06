Elbise davası: Seren Serengil ve modacı Tolga Çam mahkemelik oldu

REKLAM İÇİN GÖNDERMİŞTİ



Modacı Tolga Çam, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söylemişti. Bunun üzerine Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda o kişinin kendisi olduğunu açıkladı ve Çam’ı reklam yapmakla suçladı: “2018 yılında ona destek olmamı istemişti. Ben de iki elbisesini giydim, teşekkür ettim. Elbiseleri kendisi bana reklamını yapmam karşılığında göndermişti. Şimdi de reklam yapmaya çalışıyor. Avukatıma verdim. Bedelini ödeyecek.”

‘EN İYİ TASARIMCI’ DİYORDU



Tolga Çam da Seren Serengil’e hem maddi hem de manevi tazminat davası açacağını söyledi: “Benim onu arayıp elbiseleri hediye ettiğimi söylüyor. Asla öyle bir şey yok. Kendisi bana ulaşıp istedi, hatta yazışmalarımız duruyor. 60 bin lira değerinde 5 elbise gönderdim, birini iade etti, dördü hâlâ kendisinde. Şimdi bana ‘yeni yetme’ diyor ama kıyafetlerimi giydiğinde ‘en iyi tasarımcı’ diyordu. Benim onun reklamına ihtiyacım yok.”