Elbise dar gelince gerçeği anladı... Ünlü model bu yaşında milyarder aşkından hamile

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İlk annelik sevincini 38 yaşında tadan model tam da anne olmaktan ümidini kesmişken böyle bir gelişme yaşadığı için mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini saklamadı.

İlerleyen yaşına rağmen ilk kez anne olmaya hazırlanan bu ünlü model Poppy Delevingne…

Herkesin tahmin ettiği gibi önce podyumlarda sonra da sinemada fırtınalar estiren Cara Delevingne'nin ablası.

40 yaşına merdiven dayanan Poppy ile bir süredir birlikte olduğu milyarder sevgilisi Archie Keswick yakında ilk bebeklerini kucaklarına alacak.

Poppy, beklemediği anda gelen bu büyük mutluluğu ve neler düşünüp hissettiğini Elle dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda anlattı.

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ELBİSE DAR GELİNCE ŞAŞIRDI

Ünlü model bedeninde bir şeylerin eskisinden farklı olduğunu Londra Moda Haftası kapsamında görev aldığı bir defile öncesinde fark etti.

Asla böyle bir sorun yaşamazken ilk kez giydiği elbise üzerine dar geldi. Aslında planladığı bir durum değildi ama yine de bir hamilelik testi yaptı.

Sonunda da hem kendisinin hem de sevgilisi Archie Keswick'in ayaklarını yerden kesen o gerçeği öğrendi: Hamileydi!

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EN BÜYÜK HAYALİ ANNE OLMAKTI... AMA ZAMANLA UMUDU KIRILDI

Poppy Delevingne, röportajda çocukluk yıllarından bu yana anneliğin en büyük hayali olduğunu söyledi.

Ama yıllar geçip de üstelik evlenip boşanmasına rağmen çocuğu olmadığı için bir noktada belki de hiçbir zaman annelik sevinci yaşamayacağını düşündü.

Hatta söylediğine göre bu konuda kendi kendiyle bir barış anlaşması bile imzaladı.

Ama yine de böyle sürpriz bir şekilde anne olmaya hazırlanıyor şimdi.

MUTLU HABERİ BİR SÜRE KENDİLERİNE SAKLADILAR

Delevingne ve sevgilisi Keswick, mutlu haberi öğrendiler ama bir süreliğine kendilerine sakladılar. Hamilelik dördüncü ayına girince de ailelerine ve yakınlarına müjdeyi verdiler.

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Poppy Delevingne "Anne olmayı hayatım boyunca ne kadar çok istediğimi en yakınarım bilir. Hatta bu olduğunda hemen herkese söyleyeceğimi sanıyordum. Ama bu yaşta başıma gelen hamilelik olağanüstü bir ayrıcalık. Biraz gerginleştim ve bu haberi kendime saklamak, korumak istedim" diyerek

mutlu haberi paylaşmayı neden geciktirdiğini anlattı.

Poppy Delevingne, bebeğinin kız olacağını da açıkladı... 32 yaşında Cara ve 39 yaşında Chloe adında iki kız kardeşi bulunan Poppy "Kızlar harikadır" diye konuştu.

Poppy Delevingne, 2014 yılında James Cook ile evlenmişti. Fakat o süreçte çift çocuk sahibi olmamıştı.

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Delevingne, 2014 yılında James Cook ile evlendi. Fakat bu evlilik çok uzun ömürlü olmadı.





Düğünde Poppy'nin kardeşi Cara Delevingne de nedimesi olmuştu.