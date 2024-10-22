'El ele tutuştuk ama hiç gerçek anlamda sevgili olmadık' demişti... 'Yaşamaz olaydım o ilişkiyi.. Beni piyon gibi kullandı'

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Her ne kadar kısa bir oyunculuk geçmişi olsa da o da milyonların dikkatini yaşadığı aşk sayesinde çekti. Gerçi çok ünlü ve çok gündemde olan müzisyenle yaşadıkları "hepi topu" altı hafta sürse de o bir anlamda bunun çok faydasını gördü...

Hem adını tüm dünya duydu, hem de bu kısacık gönül macerası sayesinde kariyerinde de bir atılım gerçekleştirdi. Tek cümleyle özetlersek onun için "reklamın iyisi kötüsü olmadı." Bunun yanı sıra elbette yaşadıklarının bir bedeli var ve o da bunu ödedi.

Zaten son açıklamasına bakarsak o zamanlar bir yandan herkesin kendisinden söz etmesinden memnun olsa da aradan geçen zaman içinde yaşadığı kısa ilişkiden pişman olduğunu da kendisi itiraf etti.

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'BU İLİŞKİDE BİR PİYON GİBİ KULLANILDIM'

Bu sözünü ettiğimiz kişi Julia Fox.

Daha iyi hatırlatmak gerekirse Kim Kardashian'ın boşandığı eşi Kanye West'in Bianca Censori'den önce sadece iki ay gönül ilişkisi yaşadığı model ve oyuncu.

2021 yılında tam da Kim Kardashian ile yollarını ayırdığı dönemde Kanye West, Julia Fox ile kısa bir ilişki yaşadı. O süre içinde de ikili, her yerde el ele göz göze birlikte görüntülendiler... Hatta yıllar boyunca ünlü olabilmek için canını dişine takan Fox, bu ilişki sayesinde bir anda yıldızını parlattı.

Ama sonra işler değişti. West ile Fox'un ilişkisi sadece altı haftada bitti.

Sonradan Julia Fox, Kanye West hakkında demediğini bırakmadı. Hatta bir süre önce verdiği röportajda Kanye West ile yaşadığı bu ilişki hakkında "Bu ilişkide bir piyon gibi kullanıldım" diye konuştu.

'SADECE ALTI HAFTA SÜRDÜ AMA SANKİ BİR ÖMÜR GİBİYDİ'

The Times'a konuşan Julia Fox, Kanye West ile yaşadıklarından pişman olduğunu belirterek "Bundan nefret ediyorum... Sadece birkaç haftaydı ama benim için sanki bütün hayat boyu sürmüş gibiydi" diye konuştu.

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Julia Fox, Kanye West ile ilişkisi sırasında hayatındaki en rahatsız edici anlarını yaşadığını ekledi. O dönemde herkesin kendisini "Kanye West'in sevgilisi" olarak anması konusunda da "Birinin sevgilisi olarak anılmayı hiç istemiyorum" dedi.

Kanye West ile Julia Fox'un yolları 2021 yılında kesişti. O süre içinde birlikte oldular ama 2022 yılının şubat ayında da yollarını ayırdılar. Bu süreçte özellikle moda haftalarında ilginç kıyafetler içinde birlikte görüntülendiler.

Fox, verdiği röportajda "İlişkimizi bu kadar göz önünde yaşamak benim fikrim değildi" diye konuştu. Eğer kendisine kalsaydı bu ilişkiyi göz önüne çıkarmak için biraz daha beklemeyi tercih edeceğini sözlerine ekledi.

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İşte sözün burasında da "Bir piyon olarak kullanıldığımı kısa sürede fark ettim" diye konuştu Fox.

'TAM ZAMANLI BİRİNE İHTİYACI VARDI': Kanye West ile yaşadığı aşktan büyük pişmanlık duyan Julia Fox, bundan önce katıldığı Drew Barrymore'un sohbet programında "Kanye West'in o sırada yanında tam zamanlı birine ihtiyaç duyduğunun" farkına vardığını ifade etmişti. Sonuç olarak Kanye West ile yaşadığı ilişkinin çok bunaltıcı ve sürdürülemez olduğunu da sözlerine ekledi.





'HİÇ NORMAL SEVGİLİ GİBİ OLMADIK'

Aslına bakılırsa Julia Fox, Kanye West ile yaşadığı kısacık ilişki hakkında yaptığı açıklamalarla da gizem perdesi ardında olup bitenleri anlatmıştı. West ile yaşadıklarının hiçbirinin dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını da belirtti genç kadın. Zaten onun söylediklerine göre Kanye West ile normal bir sevgili ilişkileri bile olmadı.

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Bundan birkaç ay önce verdiği bir röportajda Julia Fox, Kanye West ile ilişkisi bittikten sonra kimseyle romantik bir yakınlaşmaya girmediğini anlatmıştı.

34 yaşındaki Julia Fox, Kanye West ile birlikte olduğu dönemde her yerde el ele göz göze görüntülendiklerini ama buna rağmen aralarında herhangi bir fiziksel yakınlaşma olmadığını söylemişti.

Fox "Bizim ilişkimiz öyle değildi" diye konuştu o dönemde New York Times'a verdiği röportajda. West ile ilişkisinin detaylarını anlatan Fox,rap'çi ile herhangi bir tensel birliktelik yaşamadıklarını sözlerine ekledi.

ÜNLÜ OLMA HEVESİ HEP VARDI

Julia Fox bundan yıllar önce gösteri dünyasında kariyer yapmaya hevesli bir genç kızdı. Kendisi bunu hayal ediyordu etmesine ama adını sadece küçük bir çevre duydu yıllarca.

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Fakat sonra Kanye West ile yaşadığı ilişki sayesinde Fox hayal ettiğ işöhrete biraz farklı bir yoldan da olsa kavuştu. Sadece adını duyurmakla kalmadı West ile yaşadığı kısa ilişki ona "paranın da" kapılarını açtı.

Yollarının ayrılmasından hemen sonra eski eşi Kim Kardashian'a dönmek için kamuoyunun gözleri önünde dil döken West'in, Fox ile sadece vakit geçirdiği ileri sürülüyordu o dönemde.

Her ne kadar Fox bunu yalanlasa da sonunda birliktelikleri iki ayda bitti. Sonuç olarak da bu işten kazançlı çıkan, eski evliliğinden küçük bir bebek annesi olan Julia Fox oldu.

ETKİNLİKLERİN VAZGEÇİLMEZ KONUĞU

Julia Fox bir süredir moda haftalarının ve gösteri dünyasındaki pırıltılı etkinliklerin değişmez konukları haline geldiler. Kendisi de sıra dışı ve fazlasıyla cüretkar giyimiyle bu konuda iddialı olduğunu bir şekilde ifade etmeye çalıştı.

Kanye West ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra Fox hakkındaki Google aramaları, Kanye West ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra yani 2022 başında yüzde yüz arttı.

Aynı şekilde eskiden daha mütevazı olan Instagram hesabının takipçileri de şu an itibarıyla 1 buçuk milyona ulaştı. Durum böyle olunca Fox da sosyal medya üzerinden hatırı sayılır bir kazanç elde etmeye başladı.

MAĞAZALARDAN KIYAFET ÇALARDI

Hollywood'a adım atana kadar birçok iş yaptı Julia Fox. Fakat yaptığı hiçbir iş onu hayallerine yaklaştıramadı.

2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, zengin kadınlara özendiğini ve onlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti Fox. Sonunda bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra da tutuklandığını saklamadı.

Julia Fox, İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya geldi. Anne ve babası o küçükken ayrılan Fox, hayatının ilk altı yılında İtalya'da Sirona kentinde büyükbabası ile birlikte büyüdü.

Sonra da babasıyla birlikte ABD'ye, New York'a yerleşti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yılları hiç de kolay geçmedi.

Şehirden şehre taşındılar, bir ara evsiz bile kaldılar. Julia Fox, o dönemde bir mağazadan kıyafet çalarken yakalandı ve tutuklandı.

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'İSTERSEN GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRALIM'

Kanye West ile yaşadığı kısacık aşk sayesinde adını duyuran Fox anılarını topladığı bir de kitap yazdı. Orada da bu kısacık ilişkinin bilinmeyenlerini satırlara döktü.

Bunlardan biri de Kanye West'in kendisine göğüs estetiği yaptırmayı önerdiği.

Julia Fox, 46 yaşındaki Kanye West'in kendisine "Eğer istersen estetik operasyonla göğüslerini büyütelim" dediğini söyledi.

Fox aslında Kanye'nin bu teklifi yaparken herhangi bir kötü niyeti olmadığını da ekledi.

Julia Fox, söylediğine göre bütün bunların gerçek olabileceğini, her şeyin harika olabileceğini hissetmiş,. Kanye West'in kendisine birçok kapıyı açabileceği hissine kapıldığını da gizlemedi Fox.

Her ne kadar aşkı kısa sürse de en azından adını daha geniş kitlelere duyurma konusunda başarı sağladı Fox.

MADONNA'NIN DA RADARINA GİRDİ: Bu arada Julia Fox'un bir anda dikkat çekmesinin ardından Madonna'nın da radarına girdiğini ve hayatını anlatacak filmde arkadaşı Debi Mazar'ı oynaması için ona teklif götürüldüğünü hatırlatalım. Bugüne kadar kariyerinde kayda değer sadece bir tane Film var Julia Fox'un. O da 2019 yılında Adam Sandler ile birlikte oynadığı Uncut Gems.





ŞİMDİ YENİ KARISIYLA TARTIŞMA KONUSU

Kanye West, son dönemde Bianca Censori ile birlikte. Hatta geçmişte kendi şirketinde çalışan Censori ile resmen evlilik bile yaptı.

Ailesi bu ilişkiye hiç sıcak bakmasa da Bianca Censori her yerde Kanye West ile el ele göz göze. Bir ara haklarında ayrılık söylentisi çıksa da evlilikleri sürüyor.

Fakat yapılan yorumlara göre Kanye West, Bianca Censori'yi bir tür kukla haline getirdi.

Onu istediği gibi giydiriyor ve yanında gezdiriyor. Censori, geçen yıl İtalya tatilinde giydiği aşırı cüretkar elbiseleri nedeniyle ülkedeki bazı kesimlerin tepkisini bile çekmişti.