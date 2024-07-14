El ele denize... Selçuk Şahin ve eşi tatilde!

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Şahin önceki gün The Beach of Momo’da eşi Emel Demiryürek’le objektife yansıdı. Çift, yarım saat yüzdükten sonra localarına geçti. (Deniz BOY)

Şeyma Subaşı önceki gün Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi. Subaşı, bir arkadaşını lüks yatında ziyaret etti.

Ünlü isim yattan denize girmeyi de ihmal etmedi. Sudan çıktığı sırada objektiflere yansıyan Subaşı, karın kaslarıyla dikkat çekti.

Siyah renk bikini tercih eden ünlü isim, havlu ile kurulandıktan sonra yatın üst katına çıktı ve uzun süre telefonuyla ilgilendi.

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Şeyma Subaşı, daha sonra kendisini almaya gelen bot ile yattan ayrılarak gözden kayboldu. (Kamil SÜMER)