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El ele denize... Selçuk Şahin ve eşi tatilde!

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#Selçuk Şahin#Emel Demiryürek#Şeyma Subaşı
El ele denize... Selçuk Şahin ve eşi tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 10:44

EURO 2024’ten elenen A Milli Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, Almanya’dan döner dönmez soluğu Çeşme’de aldı.

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Şahin önceki gün The Beach of Momo’da eşi Emel Demiryürek’le objektife yansıdı. Çift, yarım saat yüzdükten sonra localarına geçti. (Deniz BOY)

El ele denize... Selçuk Şahin ve eşi tatilde


Kaslarını gösterdi

Şeyma Subaşı önceki gün Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi. Subaşı, bir arkadaşını lüks yatında ziyaret etti.

Ünlü isim yattan denize girmeyi de ihmal etmedi. Sudan çıktığı sırada objektiflere yansıyan Subaşı, karın kaslarıyla dikkat çekti.

El ele denize... Selçuk Şahin ve eşi tatilde

Siyah renk bikini tercih eden ünlü isim, havlu ile kurulandıktan sonra yatın üst katına çıktı ve uzun süre telefonuyla ilgilendi.

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Şeyma Subaşı, daha sonra kendisini almaya gelen bot ile yattan ayrılarak gözden kayboldu. (Kamil SÜMER)

 

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#Selçuk Şahin#Emel Demiryürek#Şeyma Subaşı

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