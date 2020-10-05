El el çok daha güçlüyüz

Oğluyla hastanenin önünde çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Kaymaz o karenin altına duygusal bir not düştü: “Bazen öylesine yoruluyor, ümidimi kaybediyor ve bin parça oluyorum ki. Sonra bakıyorum atmış elini omzuma, ‘vazgeçmek yok’ diyor gözleri. Kendinden vazgeçen hayattan ümidi keser. El ele çok daha güçlüyüz.”