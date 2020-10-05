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Haber Giriş: 05.10.2020 - 08:25 | Son Güncelleme:

El el çok daha güçlüyüz

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El el çok daha güçlüyüz
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Hollanda’da yaşamını sürdüren eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel’i önceki gün hastaneye götürdü.

Oğluyla hastanenin önünde çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Kaymaz o karenin altına duygusal bir not düştü: “Bazen öylesine yoruluyor, ümidimi kaybediyor ve bin parça oluyorum ki. Sonra bakıyorum atmış elini omzuma, ‘vazgeçmek yok’ diyor gözleri. Kendinden vazgeçen hayattan ümidi keser. El ele çok daha güçlüyüz.”

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