El bebek gül bebek büyütüp gurbete yolladılar... Gece arkadaş yasak, parti yasak... Yurt odasında bir başına

Tek yapmaları gereken gün boyu okulda derslerine girip sonra da odalarına gelip çalışmak... Elbette gençliklerini yaşamak isteyecek hepsi. Ama o zaman da izin verilen sürelerde dışarı çıkabiliyorlar.

Dünyanın gözü önünde yaşayan ünlü ailesinin bugüne kadar el bebek gül bebek büyüttüğü genç kız da bütün bu kurallara uymak zorunda.

Dünyaya gözlerini açıp da 18 yaşına kadar yaşadığı kurallarla dolu ama yine de gösterişli ortamdan ayrılıp başka bir ülkede tek kişilik yurt odasında yaşayan bu genç kız İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia 'nın küçük kızı Sofia.

Ablası Veliaht Prenses Leonor, askeri eğitiminin hava kuvvetleri bölümüne başlarken Sofia da bavulunu topladı ve komşu ülke Portekiz'de üniversite okumaya gitti.

Üniversity of London'ın çatısı altında bulunan Forward Collega'da siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler eğitimine başlıyor Infanta Sofia.

18 yaşındaki Sofia'nın yeni hayatından ilk görüntüler de İspanyol kraliyet ailesi tarafından paylaşıldı.

Bu fotoğraflar da Sofia'nın Portekiz'in başkenti Lizbon'da yeni başladığı üniversite hayatından kesitler sunuyor.





SANIRSINIZ Kİ SIRADAN BİR GENÇ KIZ

Paylaşılan fotoğraflarda Sofia, kendi ülkesinde ailesiyle resmi görevlere gittiğinde sergilediğinin çok dışında görülüyor.

Sokakta gören kimse eğer özel olarak ilgilenmiyorsa onun komşu ülkenin prensesi olduğunu bilemez.

Kot pantolonu, tişörtü, açık saçları ve makyajsız yüzüyle okulundaki diğer öğrencilerden hiç de farklı görünmüyor Sofia.

Prenses, dünyanın dört bir yanından gelen okul arkadaşları gibi eğitimin yapıldığı binadan yarım saat uzaklıktaki bir öğrenci yurdunda kalıyor.

Her ne kadar özel bir okulun yurdu olsa da öğrencilere öyle ayrıcalıklı bir hayat sunulmuyor burada.

ÖĞRENCİLERE AYRICALIKLI BİR HAYAT SUNULMUYOR

Bol gün ışığı alan odalar tek kişilik... Yurdun 14 saat güvenliği var. Odalarda bir yatak, kitaplık, buzdolabı, elbise dolabı bulunuyor. Bazı öğrenciler tuvalet ve banyoyu paylaşırken bazı odalarda özel banyo bulunuyor.

Bunun dışında ortak alanda çalışma odaları, spor salonu, bir teras, çamaşırhane de yurdun sunduğu olanaklar arasında.

Sofia'nın okuduğu üniversitenin, dünyanın 40 farklı ülkesinden öğrencisi var. Dersler, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Portekizce anlatılıyor. Sınıflarda ise sadeve 15 öğrenci bulunuyor.

Prenses'in kaldığı yurdun aylık ödemesi 700 Euro civarında. Okulun ödemesi ise 18 bin 500 Euro.

Sofia okulundan mezun oluncaya kadar sadece Portekiz'de okumayacak. Üniversitenin Almanya'nın başkenti Berlin ve Fransa'nın başkenti Paris'te de yerleşkeleri var. Genç Prenses buralarda da okuyacak.

Sofia bugüne kadar hep göz önünde bir ailenin kızı olarak yaşadı. Ülkesinde de her gittiği yerde tanınıyor. Ama Portekiz'de sıradan bir üniversiteli... Sokakta arkadaşlarıyla görenlerin çoğu onun komşu ülkenin prensesi olduğunu bile bilmiyor.





BURADAN ÖNCE ÜNLÜ OKULDAN DİPLOMA ALDI

Aslına bakılırsa Prenses Sofia bunun öncesinde de ablası Leonor gibi, Galler'deki UWC Atlantic College'da eğitim gördü. Bu okul genç kızın şimdi okuduğu üniversiteden daha farklıydı.

UWC Atlantic College'da Avrupa'nın birçok ülkesinin prensesi lise öğrenimi gördü. Hollanda Kralı Willem Alexander kendisinin de mezun olduğu bu okula ortanca kızı Alexia'ya da gönderdi.

İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Leonor'un yanı sıra Belçika'nın veliaht prensesi Elisabeth de bu ünlü okuldan mezun. Sonrasında İngiltere'teki Oxford'a gitti Elisabeth ardından da ABD'de Harvard'da öğrenimini sürdürüyor.

Sofia'nın ablası Leonor ise İspanya Hava Kuvvetleri'ndeki askeri eğitimine başladı. İki kardeş bu yılın büyük bölümünde eskisi kadar sık görüşemeyecek.





Felipe ile Letizia'nın iki kızı da şu ana kadar ailenin başını ağrıtacak bir adım atmadı.

İngiliz kraliyet ailesinin düşman kardeşleri William ile Harry'nin ilişkisinin yıllar içindeki değişimini gözlemleyenler Leonor ile Sofia'nın da günün birinde onlar gibi olmasından korkuyor. Ama iki kız kardeşin yetiştirildiği ortamı bilenler buna ihtimal bile vermiyor.