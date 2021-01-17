Ekrem Gökkaya kimdir, kaç yaşında? İşte Ekrem Gökkaya’nın oynadığı filmler

Ekrem Gökkaya, 1934 yılında Konya’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam ettiği sürede, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.



İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.

1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filmin de yer aldığı 200 civarı sinema ve televizyon filminde çalıştı. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra eşinin memleketi Bartın‘a yerleşmişti.



Ekrem Gökkaya'nın Oynadığı Filmler



Turist Ömer Arabistan'da (1969)

Keloğlan'la Can Kız (1972)

Şeytan (1974)

Kılıç Aslan (1975)

Avanak Apdi (1978)

Korkusuz Korkak (1979)

Gerzek Şaban (1980)

Atla Gel Şaban (1984)