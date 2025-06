Ekranların sevilen yüzüydü… Ünlü şef 55 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Sevilen şef ve Food Network kanalının yıldızı Anne Burrell hayatını kaybetti.

Burrell, 17 Haziran Salı günü New York'un Brooklyn semtindeki evinde ölü bulundu. 55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şefin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Çalıştığı kanal Anne Burrell için “55 yaşındaki Anne Burrell'in bu sabah New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sarı saçları ve ışıltılı kişiliğiyle Anne Burrell, Food Network'ün popüler programı 'Worst Cooks in America'nın çok sevilen ve hayranlarının favorisi olan sunucusuydu. Burrell, mutfak dünyasındaki çalışmalarıyla gurur duyan, sektörün deneyimli ve tutkulu bir öğretmeni idi” açıklamasını yaptı.

Ani ölümüyle yıkılan ailesi de Anne Burrell’in ardından bir açıklama yayınlayarak “Anne sevilen bir eş, kardeş, kız evlat, üvey anne ve arkadaştı. Gülümsemesi girdiği her odayı aydınlatırdı. Anne'nin ışığı tanıdıklarının çok ötesine yayıldı ve dünya çapında milyonlarca insana dokundu. Artık aramızda olmasa da, sıcaklığı, ruhu ve sınırsız sevgisi sonsuza dek yaşayacak” dedi.

Food Network de kanalın Instagram sayfasında paylaştığı bir gönderide Burrell için “Sevgili şef Anne Burrell'in bu sabah vefat ettiği haberini paylaşmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Anne, olağanüstü bir insan ve mutfak yeteneğiydi. Öğretir, yarışır ve hayatında yemeğin önemini ve lezzetli bir yemeğin getirebileceği mutluluğu her zaman paylaşırdı. Bu büyük kayıpta Anne'in ailesi, arkadaşları ve hayranlarının yanındayız” ifadelerini kullandı.

21 Eylül 1969'da doğan Burrell, New York'un Cazenovia kasabasında büyüdü.

Anne Burrell’in yemek ve aşçılığa olan tutkusu kendisinden önceki ünlü şefleri televizyondan izleyerek geçirdiği çocukluğu ve annesinin mutfaktaki yeteneği sayesinde erken yaşlarda başlamıştı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Culinary Institute of America'da eğitim alıp 1996’da mezun olan Anne Burrell daha sonra İtalya’ya gidip burada eğitimine devam etmişti.

İtalya’daki eğitimi ve stajı boyunca İtalyan mutfağı konusunda kendini geliştiren ünlü şef ABD’ye dönüp yemek dünyasına yöne veren restoranlarda ustası dediği şeflerin yanında çalışarak kendini geliştirmeye devam etmişti.

Önce aşçılık konusunda eğitimler veren Anne Burrell daha sonra televizyona transfer olarak çok sevilen ve izlenen yemek programlarına imza atmaya başlamıştı.

2005’te başladığı televizyon kariyerinde 2008'den 2012'ye kadar dokuz sezon boyunca yayınlanan ve iki Emmy Ödülü adaylığı alan kendi Food Network programı “Secrets of a Restaurant Chef”i sundu.

Bu süre zarfında Burrell, kanalın en ünlü yüzlerinden biri haline geldi ve “Chef Wanted”, ‘Chopped’ ve “Food Network Star” gibi programlarda sık sık yer aldı.

2010'dan 2024'e kadar 27 sezon boyunca popüler reality şov “Worst Cooks in America”nın sunuculuğunu yaptı.

Burrell, mart ayında yayınlanmaya başlayan Food Network'ün yeni dizisi “House of Knives”da yarışırken televizyon ekranlarında da son kez görünmüş oldu.

Ünlü şef aynı zamanda New York Times'ın 2011 yılında en çok satanlar listesine giren yemek kitabı “Cook Like A Rock Star”ın yanı sıra 2013 yılında da “Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower” adında kitaplar yazdı.

Mutfak kariyerinin yanı sıra hayır işlerine de kendini adayan Anne Burrell, birçok hayır kurumunda aktif olarak çalışıyor ve kurumların sözcülüğünü de yaparak ününü insanların yararına kullanıyordu.