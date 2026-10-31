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Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına 'tank gibi' araba aldı... 'Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim'

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#Tarek El Moussa#Christina Haack#Heather Rae El Moussa
Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 11:19

Ne kendisi ne de çocuklarının annesi öyle zengin ailelerde geliyordu. Ortalama bir hayat içinde büyüyüp; çalışıp çabalayarak hatırı sayılır bir servet elde ettiler.

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İkisi de ekranın en ünlü ve en çok kazanan yüzlerinden oldu. Üstelik bunu da tamamen kendi emekleriyle yaptılar. 

Şimdi kendileri büyürken göremedikleri, sahip olamadıkları ne varsa çocuklarına veriyorlar.  Onları lüks içinde büyütüyorlar ve kazandıkları serveti de uğurlarına gözlerini bile kırpmadan harcıyorlar.

Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim
EVLİLİK BİTSE DE İŞ ORTAKLIĞI VE DOSTLUK SÜRÜYOR
Bu ekran ünlüleri, hazırladıkları ev onarımı ve satışı programlarıyla tanınan Tarek El Moussa ve eski karısı Christina Haack.

Evlilikleri bitmiş olsa da hatta artık hayatlarını başkalarıyla paylaşıyor da olsalar eski çiftin dostluğu sürüyor.

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Özellikle de çocuklarının yüzü gülsün diye ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.

Tarek El Moussa da son günlerde 16 yaşındaki kızına hediye olarak satın aldığı lüks araba nedeniyle gündemde.

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Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim

KIZINA ALDIĞI PAHALI ARABA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Hatta daha o yaşta bir çocuğa 150 bin dolar değerinde bir araba satın aldığı için ağır eleştirilere de maruz kaldı.

45 yaşındaki Tarek El Moussa, eski karısı Christina Haack'tan dünyaya gelen kızı Taylor'a lüks araba almasıyla ilgili eleştirilere, katıldığı bir programda yanıt verdi.

Money Rehab adlı programa konuk olan ünlü ekran yüzü, kızı Taylor'ın okulda çok başarılı olduğunu, not ortalamasını yüksek tutmayı başardığını hatırlatarak "O, bunu hak etti" diye konuştu.

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Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim

'TANK GİBİ ARABA ALDIM'
El Moussa kızı hakkında "O gerçekten çok başarılı bir çocuk. O arabayı öylece almadı, onu hak etti. Bana sorarsanız sonuna kadar hak etti. Çünkü çok çalıştı" dedi.

Tarek El Moussa, Taylor'ın kendisinden araba almasını istemediğini de ifade etti.

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Aslında ikinci el bir araba alsaydı da kızının bundan şikayet etmeyeceğini söyleyen El Moussa "Ama kendi iç huzurum için bu pahalı arabayı aldım. Çünkü onun sağlam bir araba kullandığını bilmek benim için rahatlık verici" dedi.

Ardından kızı için satın aldığı arabayı "Tank gibi sağlam" diye nitelendirdi.

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Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim

'BU ÇOCUK DAHA BİR YAŞINDAYKEN ÖZEL JETLERDE UÇUYORDU'
Kızı Taylor'ın şımarık bir çocuk olmadığını belirtti Tarek El Moussa, "Daha bir yaşındayken özel jetlerle uçuyordu Yani bu çocuk bunca olanak içinde büyüdü. Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu. Bu yüzden de geçmişte sahip olamadığım için şimdi böyle maddi şeylere düşkünüm" diye itirafta da bulundu.

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"Kızım ise her şeye sahip olarak büyüdü. Bu yüzden de maddiyata ve dünyaya benim gibi bakmıyor" diye sözlerini sürdürdü.

Tarek El Moussa ile 43 yaşındaki eski karısı Christina Haack'ın Taylor dışında Brayden adında 11 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

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Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim

ŞİMDİ YENİ EŞLERİYLE KOCAMAN BİR AİLE OLDULAR
Tarek El Moussa ile Christina Haack, 2009 ile 2018 arasında evli kaldı. Boşanmanın ardından da dost kalan eski çift, birlikte TV programı hazırlamayı sürdürdü.
Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim
El Moussa, 2021'den beni Heather Rae El Moussa ile evli. Ondan da bir oğlu oldu.
Ekranın ünlü yüzü 16 yaşındaki kızına tank gibi araba aldı... Ben büyürken hiçbir şeyim yoktu... Ama çocuklarımı lüks içinde büyüteceğim
Eski karısı Christina Haack ise boşandıktan sonra Ant Anstead ile evlendi ve bir oğlu oldu. Sonrasında hayatını birleştirdiği Joshua Hall ile olaylı bir şekilde ayrıldı.

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Bir süredir iş insanı Christopher Larocca ile birlikte.

Eski çift El Moussa ve Haack, yeni eş ve sevgilileriyle birlikte birbirlerinin aile dostu oldular. Sık sık bir araya gelip tatile bile gidiyorlar.

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#Tarek El Moussa#Christina Haack#Heather Rae El Moussa

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