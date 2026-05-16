Ekranın selvi boylu yakışıklısı çöktü, gitti: Ne zalimmiş geçen yıllar... Yürüteçten tekerlerli sandalyeye

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 11:17

İster kabul edin ister etmeyin... Ya da istediğiniz kadar direnin.. Geçip giden zaman mutlaka herkesin üzerinde izlerini bırakır. Bazıları şanslıdır ki bu izler öyle çok da derin olmaz. İnsan zarif bir biçimde yaş alır gider. Sağlığında ufak tefek bozulmalar olsa da bunları kontrol altında tutar. İleri yaşlarında da kendi başının çaresine bakar.

Ama bazıları o kadar şanslı değildir ya da belki şanslarını kendileri yaratamamıştır. Yıllar, onlardan sadece o tazecik fiziksel görüntülerini değil sağlıklarını da alıp gider.

OYNADIĞI YAPIMLAR KADAR GÖSTERİŞLİ FİZİĞİYLE DE HAFIZALARA KAZINDI
Tıpkı bir zamanlar ekranın en gösterişli fiziğe sahip ünlülerinden biri olan David Hasselhoff'un başına geldiği gibi.

Belki daha genç nesiller onu sadece magazin sayfalarından, canına kıyan eski eşi ya da kendisinden çok genç yeni eşi nedeniyle tanır. Ya da bir dönem kapıldığı kötü alışkanlıklarının sonucu düştüğü üzücü durumlarla.

David Hasselhoff, 1.93'lük boyu, düzgün fiziği, her zaman yakışıklı yüzü ve parlak mavi gözleriyle ekranın paylaşılamayan yıldızlarından biriydi.

Bir değil birkaç döneme damgasını vuran Baywatch (Sahil Güvenlik) ve Knight Rider (Kara Şimşek) adlı dizilerle hafızalara kazındı Hasselhoff… Bazen kumsalda koşturdu ve zor durumdakilere yardım eli uzatan bir cankurtaran oldu. Bazen de konuşan arabasıyla maceradan maceraya "uçtu."

Hasselhoff şu anda 73 yaşında ve hayattaki en önemli şeyini yani sağlığını iyiden iyiye yitirmiş durumda.

1.93 cm'lik boyu, koyu renk gür saçları ve parlak mavi gözleriyle bir dönemin en göz alıcı oyuncularından biriydi David Hasselhoff.

Aslında belli bir süre boyunca ilerleyen yaşına rağmen yine de görüntüsünü korumayı başarmıştı.

Ama sonrasında giderek formunu ve daha önemlisi sağlığını kaybetmeye başladı. 

YÜRÜTEÇTEN TEKERLEKLİ SANDALYEYE
Daha geçtiğimiz ay yanında 45 yaşındaki karısı Hayley Roberts ile birlikte görüntülendi Hasselhoff. O gün yürüteç yardımıyla yürüyordu. Elbette bu durum onu uzaktan izleyen hayranlarını endişelendirdi.

Ama David Hasselhoff'un son görüntüsü, bu endişeleri daha da artırdı.

Oyuncu, önceki gün de Los Angeles'taki bir fizik tedavi merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Bu son hali ise onun geçmiş yıllarını bilenleri yüreğinden vurdu.

Bir zamanların atik delikanlısı Hasselhoff, artık yürüteçle bile yürümüyordu. Tekerlekli sandalyede oturuyordu.

Sağ dizindeki bandaj da ayakkabılarını tam olarak giymeyip arkalarına basmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

BEDENSEL DURUŞU YAŞLANMANIN BÜTÜN İZLERİNİ SERGİLİYORDU
Yine de onunla ilgili olarak en üzücü olan ayrıntı Hasselhoff'un, bir beyzbol şapkası ve güneş gözlüklerinin ardından bile belli olan çökmüş yüzü, zor hareket ettirdiği güçsüz kolları oldu.

David Hasselhoff, bir süre önce diz ve kalça protezi ameliyatı geçirmişti. Belli ki iyileşmesi de yaşıyla bağlantılı olarak biraz zaman alıyor.

Hasselhoff, tekerlekli sandalyesinde başını önüne eğip otururken karısı Hayley Roberts da yanındaydı. Bir görevli ve karısı Hayley'in yardımıyla otomobiline binen Hasselhoff, sonra da evinin yolunu tuttu.

YAKINLARI 'ÖDÜNÇ ZAMANLAR YAŞIYOR' DEMİŞTİ
Ünlü oyuncu geçen yıl tam da bu zamanlarda Meksika'nın Cancun eyaletindeki havaalanında Los Angeles'a dönmek üzereyken görüntülenmişti.

O gün de tekerlekli sandalyede oturan Hasselhoff, dizindeki sorun yüzünden ameliyat olacağının söylemişti kendisini görüntüleyen muhabirlere.

Ameliyatı oldu ama aradan geçen bir yıl içinde çok da büyük bir ilerleme kaydedemedi.

O dönemde yakın çevresi de onunla ilgili endişelerini "Artık ödünç alınmış zamanlar yaşıyor" diyerek dile getirmişlerdi.

YEDİ YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI: Büyük büyük annelerinden biri Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Yedi yaşındayken Peter Pan adlı oyunca sahneye çıktı. O dönemde bir Broadway yıldızı olmayı hayal ediyordu. Bunun yanı sıra öğrencilik yıllarında okulunun voleybol takımında da yer aldı. Sonra yine bir dönem ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla yayınlanan The Young and The Restless adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Bu yapımdaki serüveni 1975 ile 1982 yılları arasında devam etti.

REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
Ardından birçok izleyicinin hafızalarına kazındığı Knight Rider (Kara Şimşek) dizisinde Michael Knight karakterini oynadı. Bu serüveni de 1982 ile 86 yılları arasında sürdü.

Hasselhoff, 1989- 2000 arasında Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde kamera karşısına geçti. Bu arada yeri gelmişken Hasselhoff'un "TV'de en çok izlenen erkek oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatalım.

David Hasselhoff, ilk evliliğini 1984 ile 1989 arasında Catherine Hickland ile yaptı. Ardından iki kızının annesi Pamela Bach ile evlendi. Bu evlilik 1989 ile 2006 arasında sürdü. Bach, geçen yıl beklenmedik şekilde evinde ölü bulundu. Hasselhoff 2018 yılından bu yara da Hayley Roberts ile birlikte.

Hasselhoff'un rol aldığı Knight Rider (Kara Şimşek) adlı dizideki "konuşan arabası" Kitt bir zamanların ekran fenomenlerinden biriydi. 

