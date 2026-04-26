Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Haberin Devamı

Son zamanlarda zor günler geçiren ve üst üste gelen sağlık sorunlarıyla adeta büyük bir çöküş yaşayan yıldız isim bir kez daha zorlukla yürürken görüntülendi.

Başrolünü oynadığı “Kara Şimşek” ve “Sahil Güvenlik” dizleri ile hafızalara kazınan efsane oyuncu David Hasselhoff, geçirdiği ağır ameliyatların ardından zorlukla yürürken görüntülendi.

Kara Şimşek dizisinde konuşan arabasıyla suçluların peşine düşen, Sahil Güvenlik’te ise kırmızı mayosuyla en tehlikeli sularda hayat kurtaran döneminin en “hızlı” yıldızı 73 yaşındaki David Hasselhoff, yanında 45 yaşındaki eşi Hayley Roberts ile bir binadan çıkarken dengesini korumakta zorlanıyordu.

Haberin Devamı

Görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncu yakın zaman önce diz ve kalça protez ameliyatları geçirdikten sonra şimdilerde kimi zaman baston kimi zaman da yürüteç kullanarak ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor.

Hasselhoff artık pek göz önünde olmadığı bir hayat sürüyor ve geçen temmuz ayından bu yana sadece bir kez kamuoyu önünde görüldü; bu da hayranları arasında endişeye yol açtı.

Onu yakından tanıyanlar ise ünlü yıldızın iyileşmekte olduğunu ve iyileşmesinin ardından büyük bir geri dönüş yapmayı hedeflediğini söylüyor.

Efsane dizi Sahil Güvenlik şimdilerde yeni ve genç ekiple birlikte tekrar çekiliyor ve söylenenlere göre David Hasselhoff rehabilitasyon gördükten sonra hem bu diziye hem de müzik çalışmalarına yeniden dönmek istiyor.

Ancak ilerleyen yaşı ve geçirdiği ağır ameliyatlardan sonra bunu başarması zor gibi görünüyor…

Haberin Devamı

İlerleyen yıllara meydan okuyan ve sürekli spor yapıp formda kalarak gençlik dönemindeki halini korumaya çalışan ünlü oyuncunun bu ameliyatlardan sonra çok zorlandığı ve sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da kendini epey kötü hissettiği iddia ediliyor.

David Hasselhoff sadece iki hafta önce, eşi Hayley Roberts ile birlikte bir doğa yürüyüşünde görülmüş ve yine destek için eline yürüyüş batonları almak zorunda kalmıştı.

Geçen yıl da havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülenen ünlü oyuncu için yakınları endişe verici şekilde yıllarca süren zorlu yaşamın ardından “artık hayattan ödünç alınmış günlerini yaşıyor” yorumları yapmıştı.

Haberin Devamı

Geçmişte alkol bağımlılığıyla mücadele eden Hasselhoff, 2007 yılında kızı Taylor Ann'in onu sarhoşken filme aldığı bir video ortaya çıktığında manşetlere çıkmıştı.

David Hasselhoff genç eşiyle mutlu bir evlilik sürdürse de geçen yıl iki kızının annesi, eski eşi Pamela Bach'ın intihar sonucu hayatını kaybetmesinden de çok etkilendi.

İkili 1989'da evlenmiş ve 2006'da boşanmıştı, ancak yakın ilişkilerini sürdürmüşlerdi. Bach'ın ölümü, zor zamanlarda destekleri için hayranlarına kamuoyu önünde teşekkür eden oyuncu için yıkıcı bir darbe olmuştu.

Haberin Devamı