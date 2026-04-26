×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Güncelleme Tarihi:

#David Hasselhoff#Kara Şimşek#Sahil Güvenlik
Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 09:27

Bir dönemin iki efsane dizisinde birden başrol oynayan, gençlik yıllarında dünyanın en büyük ekran yıldızlarından biri olan ünlü oyuncunun son hali görenlerin yüreklerini burktu.

Haberin Devamı

Son zamanlarda zor günler geçiren ve üst üste gelen sağlık sorunlarıyla adeta büyük bir çöküş yaşayan yıldız isim bir kez daha zorlukla yürürken görüntülendi.

Başrolünü oynadığı “Kara Şimşek” ve “Sahil Güvenlik” dizleri ile hafızalara kazınan efsane oyuncu David Hasselhoff, geçirdiği ağır ameliyatların ardından zorlukla yürürken görüntülendi.

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Kara Şimşek dizisinde konuşan arabasıyla suçluların peşine düşen, Sahil Güvenlik’te ise kırmızı mayosuyla en tehlikeli sularda hayat kurtaran döneminin en “hızlı” yıldızı 73 yaşındaki David Hasselhoff, yanında 45 yaşındaki eşi Hayley Roberts ile bir binadan çıkarken dengesini korumakta zorlanıyordu.

Haberin Devamı

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncu yakın zaman önce diz ve kalça protez ameliyatları geçirdikten sonra şimdilerde kimi zaman baston kimi zaman da yürüteç kullanarak ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor.

Hasselhoff artık pek göz önünde olmadığı bir hayat sürüyor ve geçen temmuz ayından bu yana sadece bir kez kamuoyu önünde görüldü; bu da hayranları arasında endişeye yol açtı.

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Onu yakından tanıyanlar ise ünlü yıldızın iyileşmekte olduğunu ve iyileşmesinin ardından büyük bir geri dönüş yapmayı hedeflediğini söylüyor.

Efsane dizi Sahil Güvenlik şimdilerde yeni ve genç ekiple birlikte tekrar çekiliyor ve söylenenlere göre David Hasselhoff rehabilitasyon gördükten sonra hem bu diziye hem de müzik çalışmalarına yeniden dönmek istiyor.

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Ancak ilerleyen yaşı ve geçirdiği ağır ameliyatlardan sonra bunu başarması zor gibi görünüyor…

Haberin Devamı

İlerleyen yıllara meydan okuyan ve sürekli spor yapıp formda kalarak gençlik dönemindeki halini korumaya çalışan ünlü oyuncunun bu ameliyatlardan sonra çok zorlandığı ve sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da kendini epey kötü hissettiği iddia ediliyor.

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

David Hasselhoff sadece iki hafta önce, eşi Hayley  Roberts ile birlikte bir doğa yürüyüşünde görülmüş ve yine destek için eline yürüyüş batonları almak zorunda kalmıştı.

Geçen yıl da havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülenen ünlü oyuncu için yakınları endişe verici şekilde yıllarca süren zorlu yaşamın ardından “artık hayattan ödünç alınmış günlerini yaşıyor” yorumları yapmıştı.

Haberin Devamı

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Geçmişte alkol bağımlılığıyla mücadele eden Hasselhoff, 2007 yılında kızı Taylor Ann'in onu sarhoşken filme aldığı bir video ortaya çıktığında manşetlere çıkmıştı.

David Hasselhoff genç eşiyle mutlu bir evlilik sürdürse de geçen yıl iki kızının annesi, eski eşi Pamela Bach'ın intihar sonucu hayatını kaybetmesinden de çok etkilendi.

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

İkili 1989'da evlenmiş ve 2006'da boşanmıştı, ancak yakın ilişkilerini sürdürmüşlerdi. Bach'ın ölümü, zor zamanlarda destekleri için hayranlarına kamuoyu önünde teşekkür eden oyuncu için yıkıcı bir darbe olmuştu.

Haberin Devamı

Ekranın hızlı yakışıklısı hayranlarını üzdü… Zaman ona da acımadı… Yürüteç yardımıyla yürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#David Hasselhoff#Kara Şimşek#Sahil Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!