Ekranın en yakışıklı doktoruydu... Anlaşamadığı karısı bile ona kıyamadı... Hastalığı yüzünden darmadağın oldu

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Tıpkı bir dönem rol aldığı dizi sayesinde 'ekranın en yakışıklı doktoru' olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu gibi.

Aslında sadece 52 yaşında ama son dönemde başına gelen sağlık sorunu yüzünden kelimenin tam anlamıyla çöktü...

Hastalığını açıkladıktan sonra önceki gün ilk kez sokakta görüntülendi ünlü oyuncu...

Paparazzi objektiflerinden kaçmayan oyuncu birçok yoruma göre "eski halinin gölgesi" haline gelmişti.

ZAYIF VE KIRILGAN GÖRÜNÜYORDU

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu Grey's Anatomy dizisiyle tanınan Eric Dane...

Ünlü oyuncu ALS teşhisi aldığını geçen hafta açıklayarak bütün dikkatleri üzerine çekti.

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Eric Dane, hastalığıyla ilgili açıklamanın ardından ilk kez önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Bir eşofman altı, beyaz bir tişört ve üzerine bej bir hırka giyen Dane'in kilo vermiş olması dikkat çekti.

Bir arkadaşıyla buluşan Dane daha sonra otomobile binerek uzaklaştı

Son dönemde Euphoria adlı yapımda rol alan Dane, geçen hafta ALS hastalığı teşhisi aldığını duyurmuştu. Bu hastalık onun hayatında bir değil birkaç değişikliğe yol açtı.

BOŞANMA DAVASI GERİ ÇEKİLDİ

Aslında karısı Rebecca Gayheart ile de yuvalarını dağıtma kararı almışlardı. Hatta boşanma davaları sürüyordu. Fakat, teşhisin ardından Gayheart, iki kızının babasına kıyamadı ve dava geri çekildi. O sırada Dane'in durumu bilinmediği için bu durum merak konusu oldu.

Sonunda açıklama geldi, Eric Dane ALS hastalığına yakalanmıştı. Yıllarını onunla geçiren iki kızının annesi Rebecca Gayheart da onu bu zorlu döneminde yalnız bırakmak istememişti.

Bir başka deyişle hastalık onları yeniden bir araya getirmişti.

Eric Dane, hastalığını duyururken yaptığı açıklamada "ALS teşhisi aldım" dedi. Sonra da bu zorlu süreçte ailesinin sevgi ve desteğini göreceği için ne kadar şanslı olduğunu anlattı. Dane, hayranlarından ve basından özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesini diledi.

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Her ne kadar hastalık teşhisi almış olsa da Eric Dane, rol aldığı Euphoria adlı yapımdan ayrılmayacağını da sözlerine ekledi.





Eric Dane ve Rebecac Gayheart, 2004 yılında hayatlarını birleştirdi. 2018 yılında boşanma davası açıldı. Ancak bu son gelişme üzerine çift davayı geri çekti. Dane ve Gayheart'ın 15 yaşında Billie ve 13 yaşında Georgia adında iki tane kızı bulunuyor.