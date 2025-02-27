Ekranın en sevilen dizisiyle gönüllere yerleşmişlerdi... Aradan 40 yıl geçti... Biri artık dünyayı bilmiyor, diğeri tek başına ayakta duramaz hale geldi

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Kelimenin tam anlamıyla "çok tatlı" bir polisiye diziydi bu. Kahramanları da uzun boylu, sarışın ve güzel bir kadın dedektif ile 'yandan gülüşlü' yine onun gibi genç ve yakışıklı bir başka erkek dedektifti.

Aslında durmadan birbirleriyle çekişiyor olsalar da kelimenin tam anlamıyla da aşık olmuşlardı.

Ülkemizde TRT 1'de ekrana gelen bu ünlü dizinin serüveni tam 66 bölüm sürdü. Bu dizi bir değil birkaç kuşağın hafızasında silinmez izler bıraktı.

Bir başka deyişle aradan geçen bunca zamana rağmen bir kez izleyen bir daha hiç unutmadı. Şimdi o ünlü dizi 40'ıncı yıl dönümünü kutluyor...

Özellikle başrol oyuncularına büyük bir şöhret getiren bu unutulmaz dizinin yıldızları şimdi nerede ne yapıyor bir bakalım istedik.

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MAVİ AY'IN YENİ BÖLÜMÜ BAŞLADIĞINDA HERKES EVİNE ÇEKİLİRDİ

Bu anlattığımız dizi Türk seyircisinin Mavi Ay adıyla bildiği Moonlighting…

ABD'de ABC kanalında 1985 ile 1989 yılları arasında yayınlanan dizi bugün artık 40 yaşında. Belki TV tarihinin arşivine çoktan kalktı ama seyircinin gönlündeki yerini hiç kaybetmedi.

Biz de bu ünlü dizinin başrol oyuncularının şimdi nerede olduğunu, ne yaptığını bir hatırlayalım istedik.

BU DİZİ SAYESİNDE ONLARI DAHA GENİŞ KİTLELER TANIDI

Dizinin tutkunlarının bildiği gibi Mavi Ay, Bruce Willis ve başrol paylaştığı Cybil Shepherd'in kariyerinde çok önemli bir yer tutuyor.

Hatta ikisinin de yıldızının bu dizi sayesinde parladığını söylesek yanlış olmaz.

Mavi Ay dizisinin yakışıklı dedektifi Bruce Willis'in durumunu artık bilmeyen hiç kimse yok. Bugün 69 yaşında olan Willis, iki yıl önce kariyerine mecburen veda etti. Önce afazi sonra da frontotemporal demans teşhisi aldı.

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Mavi Ay'ın "yandan gülüşlü" neşeli ve ortağı Maddie Hayes'i çıldırtan karakteri David Addison'ı oynayan Willis, artık ailesinin desteğiyle ayakta duruyor.

Bu dizinin açtığı kariyer yolunda başarıyla ilerleyen Bruce Willis, sonradan birçok aksiyon filminde kamera karşısına geçti. Demi Moore ile evlendi ve boşandı.

Şimdi de Emma Heming ile evli. Her iki evlliğinden de toplamda beş tane kızı bulunuyor.

Bruce Willis, belki hastalığı yüzünden mesleğine erkenden veda etti ama hayranlarının gönlündeki yerini hala koruyor.

Birçok kişi onun adını duyduğunda ilk olarak Mavi Ay'daki o yerinde duramayan dedektifi hatırlıyor.

O DA YAŞLANDI... HAYATI ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Gelelim Mavi Ay'da Maddie karakterini canlandıran Cybill Shepherd'e.

O da tıpkı Bruce Willis gibi bu diziyle hafızalara kazındı.. Bugün 75 yaşında olan Shepherd bu arada iki kez evlendi ve boşandı. Bu evliliklerinden toplam dört tane çocuk annesi oldu.

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Her ne kadar bilinen ciddi bir sağlık sorunu olmasa da Cybill Shepherd, artık eskisi kadar kamera karşısına geçmiyor.

Arada sırada sokakta görüntülendiğinde ise yürüme zormluğu çektiği dikkatlerden kaçmıyor.

Kimi zaman yanındakinden destek alarak kimi zaman da baston kullanıyor. Üstelik son dönemde zayıflığıyla da onu ekrandan hatırlayan hayranlarını endişelendiriyor.

Glenn Gordon Caron'ın yarattığı Mavi Ay, beş parasız kalmış model Maddie Hayes ile neşeli ve yerinde duramayan dekektif David Addison'ın maceraları üzerine kuruluydu. ABD'deki ekran serüveni 3 Mart 1985'te başladı. 1989'un mayıs ayına kadar sürdü. Toplam 66 bölüm olarak seyircisiyle buluştu. Ülkemizde TRT 1'ed cuma akşamları ekrana geliyordu ünlü Mavi Ay dizisi.

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Cybill Shepherd bugün artık 75 yaşında.. Birçok akranı gibi hareketliliğiyle ilgili bazı sorunlar yaşıyor.



Bruce Willis'in ise çok daha ciddi sağlık sorunları var. Önce afazi ardından frontotemporal demans teşhisi alan yıldız ailesinin sevgi çemberiyle sarılmış durumda.