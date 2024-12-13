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Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı

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#Cybill Shepherd#Mavi Ay#Bruce Willis
Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 15:05

Genç kuşaklar çok hatırlamasa da televizyonların bu kadar çok kanallı olmadığı ve dizilerin de tek tük yayınlandığı dönemin belki de en büyük iki yıldızıydılar. Ülkemizde de gösterilen çok sevilen dizilerini izlemek için çocuk büyük ayırmadan aileler ekran başına toplanırdı.

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Aslında Martin Scorsese’nin efsane filmi Taksi Şoförü’nde başrollerden birini canlandırmış ve Hollywood’da adını duyurmuştu.

Ancak asıl büyük çıkışını ülkemizde Mavi Ay adıyla gösterilen Moonlighting dizisiyle dünya çapında şöhret oldu.

Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı
Bir dönemin en beğenilen yıldızlarından Cybill Shepherd son görüntüsüyle sevenlerini üzdü

EFSANE DİZİNİN YILDIZIYDI

Bruce Willis’le birlikte ortak çalışan iki özel dedektifi canlandırdıkları dizi milyonları ekran önüne çekiyordu.

Güzelliği, yeteneği ve sempatikliğiyle Hollywood’un gözbebeği olan Cybill Shepherd son zamanlarda eski günleri aratan görüntüsüyle hayranlarını ve sevenlerini endişelendiriyor.

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Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı

Geçtiğimiz gün Los Angeles'ta yürümeye ve ufak tefek işlerini halletmeye çıkan Cybill Shepherd çok zayıflamış ve desteksiz yürüyemez haldeki görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı
Artık yardım alarak yürüyen yıldız oyuncu birkaç senedir bastonundan destek alıyordu

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74 yaşındaki yıldız oyuncu yürürken asistanından destek alarak, kimi zaman koluna girip kimi zaman da omzuna tutunarak zorlukla adım atarken, alelade toplanmış saçları, gündelik giysileri ve yüzünü saklamak için taktığı güneş gözlükleriyle adeta tanınmaz haldeydi.

AŞIRI ZAYIFLAMIŞ HALİ GÖRENLERİ KORKUTTU

Oldukça zayıflamış görünen Cybill Shepherd’ın hayranları fotoğraflarını görünce ünlü oyuncunun hasta olabileceğini düşünüp endişeye kapıldı.

Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı

Basına konuşan bir kaynak “Yıllardır zayıftı ama bu fotoğraflar şok edici. İskelet gibi görünüyordu ve can havliyle asistanına tutunmaya çalışıyordu - gerçekten de son demlerini yaşıyor gibi görünüyor” sözleriyle Shepherd’ın son halini özetledi.

Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı
Mavi Ay dizisi iki başrol oyuncusu Cybill Shepherd ve Bruce Willis'e büyük bir şöhret getirdi... Willis diziden sonra sinemaya yönelip Hollywood'un en büyük isimlerinden olurken Cybill Shepherd kariyerine daha çok televizyon dizileriyle devam etti

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Mavi Ay dizisiyle büyük bir çıkış yakaladıktan sonra kendi adını taşıyan bir sitcom’da rol alan Cybill Shepherd ilerleyen yıllarda giderek setlerden ve spot ışıklarından uzaklaştı.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ KONUŞMADI

En son geçen yıl televizyon için çekilen bir filmde rol alan Cybill Shepherd sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da yakınları görüntüsüne ve zorlukla yürümesine bakarak onun ileri derecede artrit vakasından muzdarip olabileceğini düşünüyor.

Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı
Cybill Shepherd'ın Mavi Ay'daki rol arkadaşı ve geçrek hayatta da yakın dostu olan Bruce Willis de bir sürdir demansla mücadele ediyor... Cybill Shepherd, Willis'in durumuna çok üzüldüğünü ve onun ölene kadar kalbinde özel bir yeri olacağını söylemişti

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Shepherd yardımcısına tutunup yürümeye çalışırken görüntülense de son birkaç yıldır baston kullanırken de görüntülenmişti.

Tüm bu kötü görüntüye rağmen Cybill Shepherd yaşının onu yavaşlatmasına izin vermeyi reddettiğini söylemişti.

Ekranın en sevilen dizisinin yıldızıydı… Eski halinden eser kalmadı
İki evlilik yapan Cybill Shepherd'ın 46 yaşında bir kızı ve 37 yaşında ikizleri var

"BEN YAŞIMDAN MEMNUNUM"

Yaşını kucakladığını ve kendi şartlarına uygun olduğu sürece yaşlanmaktan korkmadığını söyleyen Cybill Shepherd “Her yaşa, bunun bir kadın olarak benim için en iyi zaman olduğunu düşünerek yaklaşıyorum. Yaşlandıkça kendinizi severseniz, bazı değişiklikleri kabullenmenin daha kolay olacağına inanıyorum” diyerek yaşıyla barışık olduğunu anlatmıştı.

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#Cybill Shepherd#Mavi Ay#Bruce Willis

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