EkranÄ±n tarihte gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en hÄ±zlÄ± yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±larÄ±ndan biriydi... GenÃ§ karÄ±sÄ± elinden tutmasa yÃ¼rÃ¼yemeyecek... Bebek adÄ±mlarÄ±yla ayakta duruyor

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Ama genellikle birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yer eden Ã¼nlÃ¼ler gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor zamanÄ±n herkesi nasÄ±l da deÄŸiÅŸtirdiÄŸini.

Bir zamanlar, sÄ±rÄ±m gibi delikanlÄ± ya da gÃ¼zeller gÃ¼zeli bir genÃ§ kÄ±z olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ler yaÅŸ alÄ±p yaÅŸlandÄ±kÃ§a onlarÄ± yÄ±llardÄ±r izleyen hayranlarÄ± da bir durup dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

BazÄ±larÄ± yÄ±llar iÃ§inde Ã¶yle Ã§ok deÄŸiÅŸiyor ki insanÄ±n yÃ¼reÄŸi sÄ±zlÄ±yor.

Bunun Ã¶rneklerinden birini de David Hasselhoff sergiliyor.

Bir zamanlar Ã¼lkemizde Kara ÅžimÅŸek adÄ±yla gÃ¶sterilen Knightrider ve Sahil GÃ¼venlik (Baywatch) dizilerinin yÄ±ldÄ±zÄ± olan David Hasselhoff, bugÃ¼n artÄ±k 74 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuk ve hatta torun sahibi bir yetiÅŸkin.

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Ama doÄŸrusu onun son hali gÃ¶renleri, Ã¶zellikle de geÃ§miÅŸ yÄ±llarda oynadÄ±ÄŸÄ± dizileri bilenleri Ã¼zÃ¼yor... Bir zamanlarÄ±n o hareketli delikanlÄ±sÄ± artÄ±k ayakta gÃ¼Ã§lÃ¼kle duruyor.

Elbette David Hasselhoff'un bu son halinde yÄ±llar yÄ±lÄ± kurtulamadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n da etkisi var.



BU KEZ GENÃ‡ KARISI ELÄ°NDEN TUTUP YÃœRÃœTTÃœÂ

Bir sÃ¼redir, baston, yÃ¼rÃ¼teÃ§ ya da tekerlekli sandalye ile hareketini saÄŸlarken gÃ¶rÃ¼len Hasselhoff, karÄ±sÄ± Hayley ile birlikte objektiflere takÄ±ldÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda Hasselhoff Ã¼zerinde bir bornoz ve baÅŸÄ±nda beyzbol ÅŸapkasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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46 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Hayley Roberts, Hasselhoff'un elinden tutup onun yÃ¼rÃ¼mesine yardÄ±m etti. Usul usul yÃ¼rÃ¼yen Ã§ift, araÃ§larÄ±na doÄŸru ilerledi.

Hayley, oyuncuyu otomobile bindirdikten sonra kendisi de sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸuna geÃ§ti. BÃ¶ylece David Hasselhoff ve Hayley Roberts, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendikleri yerden ayrÄ±ldÄ±lar.



HEP HAREKETLÄ° KARAKTERLERÄ° CANLANDIRDI: Bir deÄŸil birkaÃ§ dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) ve Knight Rider (Kara ÅžimÅŸek) adlÄ± dizilerle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ± Hasselhoffâ€¦ Bazen kumsalda koÅŸturdu ve zor durumdakilere yardÄ±m eli uzatan bir cankurtaran oldu. Bazen de konuÅŸan arabasÄ±yla maceradan maceraya "uÃ§tu." Hasselhoff ÅŸu anda 74 yaÅŸÄ±nda ve hayattaki en Ã¶nemli ÅŸeyini yani saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyiden iyiye yitirmiÅŸ durumda.Â

Dizinden operasyon geÃ§iren Hasselhoff bir ara da baston ya da yÃ¼rÃ¼teÃ§le yÃ¼rÃ¼yordu.

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Ã–DÃœNÃ‡ ZAMANLAR YAÅžIYOR

ÃœnlÃ¼ oyuncu geÃ§en yÄ±l Meksika'nÄ±n Cancun eyaletindeki havaalanÄ±nda Los Angeles'a dÃ¶nmek Ã¼zereyken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

O gÃ¼n de tekerlekli sandalyede oturan Hasselhoff, dizindeki sorun yÃ¼zÃ¼nden ameliyat olacaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylemiÅŸti kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen muhabirlere.

AmeliyatÄ± oldu ama aradan geÃ§en bir yÄ±l iÃ§inde Ã§ok da bÃ¼yÃ¼k bir ilerleme kaydedemedi.

O dÃ¶nemde yakÄ±n Ã§evresi de onunla ilgili endiÅŸelerini "ArtÄ±k Ã¶dÃ¼nÃ§ alÄ±nmÄ±ÅŸ zamanlar yaÅŸÄ±yor" diyerek dile getirmiÅŸlerdi.

YEDÄ° YAÅžINDA SAHNEYE ÇIKTI: Büyük büyük annelerinden biri Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Yedi yaÅŸÄ±ndayken Peter Pan adlÄ± oyunca sahneye çÄ±ktÄ±. O dönemde bir Broadway yÄ±ldÄ±zÄ± olmayÄ± hayal ediyordu. Bunun yanÄ± sÄ±ra öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda okulunun voleybol takÄ±mÄ±nda da yer aldÄ±. Sonra yine bir dönem ülkemizde Yalan RüzgarÄ± adÄ±yla yayÄ±nlanan The Young and The Restless adlÄ± diziyle oyunculuÄŸa adÄ±m attÄ±. Bu yapÄ±mdaki serüveni 1975 ile 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda devam etti.



REKORLAR KÄ°TABI'NA GÄ°RDÄ°

Hasselhoff,Â birÃ§ok izleyicinin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Knight Rider (Kara ÅžimÅŸek) dizisinde Michael Knight karakterini oynadÄ±. Bu serÃ¼veni de 1982 ile 86 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼.

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Hasselhoff, 1989- 2000 arasÄ±nda Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) dizisinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu arada yeri gelmiÅŸken Hasselhoff'un "TV'de en Ã§ok izlenen erkek oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar KitabÄ±'na girdiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

David Hasselhoff, ilk evliliÄŸini 1984 ile 1989 arasÄ±nda Catherine Hickland ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan iki kÄ±zÄ±nÄ±n annesi Pamela Bach ile evlendi. Bu evlilik 1989 ile 2006 arasÄ±nda sürdü. Bach, geçen yÄ±l beklenmedik ÅŸekilde evinde ölü bulundu. Hasselhoff 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yara da Hayley Roberts ile evli.

David Hasselhoff , canÄ±na kÄ±yan ilk eÅŸi ve meslektaÅŸÄ± Pamela Bach ile evliliÄŸinden Taylor ve Hayley adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk babasÄ±. Madison Fiore ile evlendirdiÄŸi kÄ±zÄ± Taylor Ann sayesinde ilk kez dede olma sevincini de yaÅŸadÄ± Hasselhoff.. 2024 yÄ±lÄ±nda torununu kucaÄŸÄ±na alan Hasselhoff, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

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