Ekranın efsane yapımı yeniden çekiliyor: Kadroya seçilince çok sevinmişlerdi... Şimdi o dizide korka korka oynuyorlar!

Üstelik sadece o dizinin parlak dönemindeki seyirci değil, sonraki kuşaklar da duyduklarından etkilenip TV tarihinin sayfaları arasından o diziyi bulup çıkarır ve sanki yeniymiş gibi nefes almadan izler.

EKRANIN EN ÜNLÜ DİZİLERİNDEN BİRİ: İşte ülkemizde Sahil Güvenlik adıyla yayınlanan Baywatch da bunlardan biri. Los Angeles plajlarında görev yapan cankurtaran ekibinin öyküsünü anlatan bu dizi ilk olarak 1989 ile 1999 arasında ekrana geldi. Çok beğenilen dizi bu arada birçok oyuncunun yıldızlaşmasını da sağladı. Bu kadar tutulduğu için 1999 ile 2001 arasında Baywatch Hawaii adıyla bir devamı çekildi. Bunu Baywatch Nights izledi. Hatta 2017'de bir de sinema filmi yapıldı. Devam serileri bir yana asıl hafızalara kazınan ise 1980'lerin sonunda başlayıp 10 yıl boyunca ekrana gelen orijinali oldu.





EFSANE DİZİ YENİDEN ÇEKİLİYOR: AH... BİR DE O LANET OLMASA!

Şimdi ise bu ünlü yapım yeniden çekiliyor. 2026 ile 2027 sezonunda seyirciyle buluşacak olan dizinin yönetmenliğini bu kez Stephen Amell üstleniyor.

Shay Mitchell, Hassie Harrison ve Brooks Nader gibi isimler kadroda yer aldı. Her biri kariyerlerinin ilk basamaklarında bulunan bu genç yıldızlar, böylesi bir ekran efsanesinin çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyuyor elbette.

Ama diğer yandan da içlerini saran bir korku var: Sahil Güvenlik dizisinin laneti!

İlk anda bir şehir efsanesi gibi gelse de kulağa TV sektöründe bile giderek daha yüksek sesle konuşuluyor bu durum. Oyuncular, bir yandan kadroya seçildikleri için mutluluk duyarken diğer yandan da bu lanetin kendilerini de bulmasından korkuyor.

Efsane dizinin yeniden çevriminde rol alanlardan biri de son dönemin en gözde ekran yüzlerinden biri olan Brooks Nader...





SKANDALLAR, GÖZALTILAR, MESLEĞİ BIRAKANLAR

Çünkü kaderin garip bir oyunu gerçekten de bu dizinin efsane gelen ilk çevriminde rol alanların neredeyse hiçbirinin yüzü gülmedi.

Elbette hayat hep mutluluktan ibaret değil ama Sahil Güvenlik kadrosundaki yıldızların başına gelenler de bu lanet söylentilerini doğrulayacak türden.

Başta Pamela Anderson olmak üzere kadrosunda yer alan David Hasselhoff, Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Brooke Burns, Nicole Eggert bu diziyle kariyerlerinde önemli bir dönemece girdi. Fakat sonradan hepsi özel hayatlarında büyük zorluklar yaşadı. Bazıları skandala varan olaylarla manşetlere çıktı.

HAYATINI ZORLUKLA TOPARLADI

Sahil Güvenlik dizisinin en parlak yıldızı Pamela Anderson'dı. Bu yapımla kariyeri pırıl pırıl parladı. Ama sonrası böyle gelmedi. Beş kez evlendi mutluluğu bir türlü bulamadı. Sonrasında eski kocası Tommy Lee, yatak odası görüntülerini ortaya yaydı.

Hiç kolay bir hayatı olmadı Anderson'ın. Sonunda çareyi Kanada'da doğup büyüdüğü kasabaya dönmekte buldu.

Oyunculuğa veda etmedi ama artık daha sakin bir hayat sürüyor. En çok da makyaj yapmayı bırakmasıyla konuşuluyor.

Baywatch dizisinin başrol oyuncularından biri de David Hasselhoff'tu. Daha önce ülkemizde Kara Şimşek adıyla yayınlanan Knightrider dizisinde "konuşan arabası" ile birlikte maceradan maceraya koşuyordu. Baywatch onun kariyeri için iyi bir gelişme oldu. Fakat o da belki de şimdi hatırlamak istemeyeceği olaylarla gündeme geldi.

Özellikle de alkol bağımlılığıyla uğraştı Hasselhoff. Hem de çok uzun süre. 2000'li yıllarda sosyal medyaya düşen bir video ise büyük gürültü kopardı.

Hasselhoff şimdi genç karısıyla birlikte sakin bir hayat sürüyor. Ama bir yandan da hem yaşının hem de geçmişteki hızlı hayatının getirdiği sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Bu konudaki en büyük destekçisi de genç karısı Hayley Roberts.





MALİ ZORLUKLAR ÇEKTİ, KANSERLE BOĞUŞTU

Nicole Eggert, Baywatch dizisinde, 1992 ile 1994 arasında Summer Quinn karakterini canlandırdı. Bu sayede kariyerinde iyi bir çıkış yakalasa da bunun devamını getiremedi bir türlü. Özellikle de finansal konularda ardı ardına olumsuzluklar yaşadı.

2013 yılında iflas başvurusunda bulundu. Borçlarını ödeyebilmek için Los Angeles'taki evini sattı. Eggert; Baywatch'tan ayrıldıktan sonra aralarında Splash, Tattoo Nightmares ve Celebrity Fight Club gibi yapımlarda görev aldı.

Ama o eski ününü bir türlü geri getiremedi. Nicole Eggert son olarak kansere karşı verdiği mücadeleyle gündemdeydi.





ÇOCUKKEN GELEN ŞÖHRET YARAMADI

Baywatch dizisinin çocuk yıldızı olarak tanındı Jeremy Jackson. O dönemde sadece 10 yaşındaydı. Bu diziyle adını duyurduktan sonra sinema ve TV dünyasındaki birçok küçük oyuncunun başına geleni yaşadı o da.

Genç yaşta alkol ve uyuşturucu bağımlısı oldu. Bu kötü alışkanlığın yanı sıra önce bir adamı sonra da bir kadını bıçaklamak suçundan tutuklandı Jackson. Bu ikinci olayın ardından 270 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Jeremy Jackson, 2012 ile 2014 arasında model Loni Willison ile evlendi. Fakat bu evlilik her ikisine de mutluluk getirmedi. Willison, son yıllarda "evsiz model" olarak tanınıyor.

ÇAREYİ KÖŞESİNE ÇEKİLMEKTE BULDU

Baywatch dizisinde Caroline Holden karakterini oynayan Yasmine Bleeth'e gelirsek... 1993 ile 1997 arasında dizinin kadrosunda yer alan Bleeth, Matthew Perry, Don Johnson gibi yıldızlarla yaşadığı romantik ilişkilerle gündeme geldi bir süre.

Fakat kötü alışkanlıklar onun da peşini bırakmadı.

2000 yılında tedavi olduğu klinikte tanıştığı bir striptiz kulübü sahibiyle evlendi. Bir dönem sık sık göz altına alınan Yasmine Bleeth, uzun zamandır kameraların uzağında.

Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördükten sonra, bu tür maddelerden uzak kalmanın hayatının en önemli amacı haline geldiğini söyleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman böyle olacak" diye konuşmuştu yıllar önce verdiği bir röportajda.