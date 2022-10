Ekran ünlüsünün kanser korkusu: Yüzümden tümör aldırdım

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Görev aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı programla tanınan Khloe Kardashian, yaşadıklarını ve sonuçlarını Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde anlattı.

UZUN SÜRE GEÇMEYİNCE SOLUĞU DOKTORDA ALDI

Kardashian, sağ yanağındaki küçücük yumrunun ilk başta sivilce gibi göründüğünü belirtti. Fakat uzun süre geçmeyince soluğu doktorda aldı Khloe Kardashian.

DOKTOR, İKİNCİ KEZ BİYOPSİ İSTEDİ

Yedi ay sonra doktora gittiğini ve biyopsi yaptırdığını belirtti Kardashian. Fakat doktor, yanağındaki bu oluşumun onun yaşında çok nadir görülmesinden şüphelenip bir kez daha biyopsi yapılmasını istedi Kardashian'ın anlattığına göre.

SONUNDA RAHAT BİR NEFES ALDI

Kardashian, bu ikinci biyopsinin ardından doktorların kendisine acilen ameliyat önerdiğini de belirtti. Sonra da küçük tümörün yanağından alındığını ekledi. Khloe Kardashian, şimdi durumunun normal olduğunu, sonuçların temiz çıktığını ve doktorlara minnettar olduğunu da belirtti. Kardashian yanağında operasyondan kalan izin de üzerine yapıştırdığı bandajın da bir süre daha kalacağını söyledi.

GÜNEŞ KREMİNİ EKSİK ETMİYOR

Yılın büyük bir bölümünde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Khloe Kardashian, zararlı ışınlardan korunmak için koruyucu krem kullandığını söylemekten de geri durmadı. Instagram'taki 270 milyonu aşkın takipçisine de aynı şeyi önerdi.

'BU İŞİ CİDDİYE ALIN ÇAĞRISI'

Henüz 19 yaşındaşken sırtında melanom bulunduğunu ve bu yüzden operasyon geçirdiğini belirten Khloe Kardashian takipçilerine "Lütfen bu işi ciddiye alın. Yıllık kontrollerinizi geciktirmeyin ve kendi kendinizi muayene edin" diye seslendi. Bütün bu süreçte cilt kanseri korkusu yaşadığını saklamayan Khloe Kardashian, "Birçok insan benim kadar şanslı değil. Durumum için şükran ve minnet doluyum" diye anlatımını sürdürdü.

HUGH JACKMAN DA UYARIDA BULUNMUŞTU

Kardashian'ınkine benzer bir uyarıyı 2017 yılında oyuncu Hugh Jackman da yapmıştı. 2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman, bundan dört yıl sonra aynı endişeyle bir operasyon geçirdiğini sosyal medyadan duyurdu.

O DA GÜNEŞ KREMİ UYARISINDA BULUNDU

Jackman cilt kanserine yakalanmamak için neler yapılması gerektiği konusunda takipçilerini de bilgilendirdi. Hatta Jackman bu konudaki bir paylaşımında , “Sık sık yapılan vücut kontrolleri ve harika doktorlar sayesinde, her şey iyi durumda. Pansuman daha kötü görünüyor. Yemin ederim! Güneş koruma sürün” notunu yazdı.

