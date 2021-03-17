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Ekin Olcayto ölümden döndü... Mama kabı boğazına battı
SUNUCU Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Önceki akşam su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşen ve baygınlık geçiren Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü.
Seramik kabın kırılan parçaları, ünlü sunucunun boğazına ve çenesine battı. Evinde bulunan arkadaşları tarafından Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcayto, hastanede plastik cerrah olmadığı için Acıbadem Maslak Hastanesi’ne götürüldü. Dün ameliyata alınan Olcayto’nun taburcu olduğu öğrenildi.