Ekin Olcayto ölümden döndü... Mama kabı boğazına battı

Seramik kabın kırılan parçaları, ünlü sunucunun boğazına ve çenesine battı. Evinde bulunan arkadaşları tarafından Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcayto, hastanede plastik cerrah olmadığı için Acıbadem Maslak Hastanesi’ne götürüldü. Dün ameliyata alınan Olcayto’nun taburcu olduğu öğrenildi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?