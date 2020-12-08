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Haber Giriş: 08.12.2020 - 08:47 | Son Güncelleme:

Ekin: İki kez ölümle burun buruna geldim

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Ekin: İki kez ölümle burun buruna geldim
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Ekin, TV programı için gittiği Almanya’da koronavirüse yakalandı. Gördüğü tedaviyle iyileşen sanatçı, 15 günlük karantina sonrası test sonucu negatif çıkınca Türkiye’ye döndü.

Ancak burada bir kez daha hastalandı. Üstelik bu kez akciğer ve kanda iltihaplanma da tespit edildi. Yeniden tedavi gören Ekin, sevenlerini Covid-19’a karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı: “Hayatımın en zor günlerini yaşadım. ‘Ben atlattım, artık bana bir şey olmaz’ demeyin. İki kez ölümle burun buruna geldim. Lütfen kendinizi koruyun. Sağlık dışında hiçbir şey önemli değil.”


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