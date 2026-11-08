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‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim!

Güncelleme Tarihi:

#Jeremy London#7Th Heaven#Hollywood
‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:12

90’lı yıllar boyunca birçok dizide oynayarak şöhret kazanan ünlü oyuncu geçtiğimiz günkü sosyal medya paylaşımının ardından magazin basınının hakkında yaptığı haberlere çok sinirlendi.

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I'll Fly Away (Nathan), kült komedi filmi Mallrats (T.S. Quint), gençlik draması Party of Five (Griffin Holbrook) ve 7th Heaven (Chandler Hampton) yapımlarındaki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Jeremy London, “evsiz” olduğu iddialarını yalanladı ve bu haberleri yapan magazin muhabirlerine tepki gösterdi.

‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde iş ve barınma bulma konusundaki yardım talebini paylaşmış, ardından da magazin siteleri onun evsiz olduğunu iddia etmişti.

En çok aile draması dizisi "7th Heaven"daki Chandler Hampton rolüyle tanınan Jeremy London, cuma günü People dergisinin X platformundaki hesabından paylaşılan ancak sonradan silinen gönderiye ateş püskürdü.

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‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim

54 yaşındaki ünlü oyuncu "Arkadaşlar... Florida'da bir dairem var. İnsanlar burada beni evsiz gibi gösteriyor" diye yazdı. "Patronun davranışından dolayı şoka girdim ve Florida'ya geri dönmek zorunda kalmak istemedim. Tanrım, gerçekten benden başka uğraşacak bir şeyleri yok!"

Jeremy London daha sonra da öfkesine engel olamayarak sosyal medyadan tepki göstermeye devam etti ve "Her türden ünlü olmak çok aptalca. Tweetlerimiz haber olmamalı." yazdı.

‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim

Hayranlarına durumunun kötü olmadığı konusunda güvence veren ünlü oyuncu "Size söz veriyorum bu durum orantısız bir şekilde abartıldı. Florida'da bir dairem var. Ancak yaşadığım ve çalıştığı Pennsylvania’dan ayrılmak istemedim çünkü oraya aşık oldum. Kesinlikle üzgündüm ve şoktaydım. Ama ben yoksul değilim. Şu anda kafa karıştırıcı ifadeler için özür dilerim.” sözleriyle durumuna açıklık getirdi.

‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim

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Jeremy London perşembe günü X'te "Arkadaşlar... Patronum bir tür zihinsel kriz yaşıyor ve işimi ve evimi kaybediyor olabilirim... Bu bir daha olamaz" diye yazmış ve yardım talebini "Dışarıda bana göre bir işi ve evi olan varsa lütfen bana haber versin. Oyunculuğun yanı sıra gerçek bir işte çalışmayı seviyorum. Ben iyi bir insanım. Bu neden sürekli başıma geliyor?” yazmıştı.

‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim

Bu yazdıkları ünlü oyuncunun iş bulamadığı ve parasız kalıp yaşayacak bir evi bile kalmadığı şeklinde algılandı. Oysa Jeremy London’ın Florida'da geri dönebileceği bir evi vardı. Ünlü oyuncu sadece Pennsylvania’dan ayrılmak istememiş, sosyal medyadan burada bir ev ve iş bulması konusunda yardım istemişti.

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‘İş arıyorum’ dedi evsiz yazdılar… Ünlü oyuncu haberlere ateş püskürdü: Ben fakir değilim

Ancak tüm bu tepkiler elbette gençlik yıllarında birçok dizide ve filmde oynayan Jeremy London’ın bolluk içinde yaşadığı anlamına da gelmiyor… Artık rol bulmakta zorlanan ünlü oyuncu yaşayabilmek için oyunculuk dışında başka işler de yapmak zorunda kaldığını, bu işlerin kimi zaman ağaç kesme, inşaatlarda taş döşeme, ağır iş makineleri kullanma gibi fiziksel güç gerektiren işler olduğunu itiraf ediyor.

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#Jeremy London#7Th Heaven#Hollywood

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