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Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:40,Son Güncelleme:/

Eivor ve Fuat Güner'den konser sonrası pozu

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Eivor ve Fuat Güner'den konser sonrası pozu
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Ünlü müzisyen Fuat Güner, geçtiğimiz haftalarda Kuzey Atlantik’teki Faroe Adaları’nda bir araya geldiği şarkıcı Eivor ile İstanbul’da da buluştu. Eivor önceki gün Zorlu PSM sahnesinde özel bir konser verdi.

Etkinlik sonrası müzisyenle sohbet eden Güner, birlikte fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Güner, “Eivor, hem bizi hem konser salonundaki dinleyenleri mest etti dersem abartmış olmam. Harikasın Eivor. Ruhumuzu adeta ateşe verdin. Teşekkürler” dedi.

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