Efsane şarkıcının eşinden şaşırtan açıklama: Onunla 26 yıldır birlikteyim… Bana madalya verin!

26 yıllık birlikteliğin ve 18 yıllık evliliğin ardından ünlü şarkıcı Rod Stewart’ın eşi Penny Lancaster bir madalyayı hak ettiğini söylüyor.

Best Magazine ile yaptığı yeni bir röportajda, iki çocuk annesi 55 yaşındaki Lancaster, rock efsanesiyle olan ilişkisi hakkında konuştu ve neredeyse yirmi yıllık evlilikten sonra "yakınlığı nasıl canlı tuttuklarını" açıkladı.

"Evet, 26 yıl! Madalya hak ediyorum, değil mi?" dedikten sonra şaka yaptığını söyleyen Penny Lancaster Rod Stewart’la üniversitede öğrenci olduğu 1999 yılında tanışmıştı.

Çift 2007'de evlendi ve sonunda Alastair Wallace ve Aiden Patrick adında iki oğulları oldu.

Rod Stewart ise Lancaster ile evlendiği sırada zaten altı çocuk babasıydı.

Karma bir aileye ve yoğun programlara sahip olan Penny Lancaster, kendisi ve eşinin birbirlerine zaman ayırmalarının önemli olduğunu söyledi.

Kendisi de ünlü bir model ve ekran yıldızı olan Penny Lancaster, kendisinden 26 yaş büyük olan eşiyle evliliğini “Birbirimizi hafife almıyoruz ve birlikte romantik akşam yemekleri yemeye, tiyatroya gitmeye, çocukları okula götürmeye ve eve dönerken baş başa kahve içmeye, uzun romantik yürüyüşler yapmaya özen gösteriyoruz” sözleriyle anlattı.

“Birbirimizle flört ediyoruz ve birbirimizi güldürüyoruz.” diyen ünlü model birbirlerini ve ilişkilerindeki önemli dönüm noktalarını kutlayarak “yakınlığı canlı tuttuklarını” söyledi.

“Yıldönümlerimizi kutlamaya çok önem veriyoruz ve birbirimizi gerçekten şımartıyoruz. Örneğin, son evlilik yıldönümümüzde, Rod bana Paris'te evlenme teklif ettiği ve Portofino'da evlendiğimiz için Paris'ten Portofino'ya çok romantik bir tren yolculuğu yaptık. Birlikte geçirdiğimiz hayatımızı anmayı ve geleceğe dair planlar yapmayı seviyoruz.”

Tüm bunlara rağmen Penny Lancaster'a göre evliliklerindeki mutluluğun en büyük sırrı “ayrı zaman geçirmek.”

Penny Lancaster bunu evlendikten sonra iki çocuk doğursa da işinden vazgeçmeyip ünlü kocasından bağımsız şekilde başarılı bir kariyer sahibi olarak ve kendini mesleğine adayarak bunu kolayca başarmış.

Ünlü modelin bahsettiği bu toz pembe tablo her zaman geçerli değildi…

Stewart’tan iki çocuğu olan Penny Lancaster, birkaç yıl önce verdiği röpoerajda Stewart ile çıkmaya başladıklarında aileye katılmanın ve Stewart'ın diğer çocuklarıyla tanışmanın nasıl bir şey olduğunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

"Çok dikkatli davrandım. Çünkü birçok farklı kişilik vardı ve daha da önemlisi, her yaştan çocuklar vardı… İlk tanıştığımızda beş yaşında olan Liam'dan başlayarak... Bu yüzden durum hassastı, onlar farklı annelerden çocuklardı."

Lancaster, üvey anne olmanın "daha önce hiç karşılaşmadığı bir durum" olduğunu ve başlangıçta arka planda kalması gerektiğini düşündüğünü, ancak yine de çocukların ona ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğunu söyledi.

"Sadece zamanımı ayırmak istedim ve uzun zaman aldı," dedi Lancaster, gözyaşlarını tutarak: “Şimdi, üvey çocuklarımla asla ulaşacağımı düşünmediğim bir noktaya geldik.”