Kansere yenilen ünlü şarkıcının kardeşi konuştu... Ablam kırık bir kalple göçüp gitti... Son isteği 'bana dua et' oldu

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Aslında bir süredir kanserle mücadele eden ve bunu kendisine çok yakın aile üyeleri dışında herkesten gizleyen Parton, geride nice unutulmayacak şarkı, onun bağışladığı kitaplarla büyüyen hiç tanımadığı çocuklar ve imzasını attığı yardım faaliyetlerini bıraktı.

Kendi ölümünden 17 ay önce hayatının tek ve en büyük aşkı kocası Carl Thomas Dean'i toprağa vermişti Parton.

Ölümünden birkaç gün sonra da sessiz ve sakin bir şekilde doğup büyüdüğü Tennessee'de, kocasının yanında ebedi uykusuna yatırıldı.

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Onun ölümünün üzerinden geçen haftaların sonunda 11 kardeşinden en küçüğü olan Stella, CBS kanalından Gayle King'e konuk oldu ve ablası hakkında konuştu.

Stella Parton programda ablasıyla yaptığı son konuşmayı ve yürek burkan bir detayı da paylaştı.

Acılı kardeş, konuğu oludğu Gayle King'e "Dolly'nin benden istediği son şey duaydı" dedi...

Ablasıyla çok yakın olduklarını anlatan Stella, her salı günü sabah kahvesi eşliğinde telefonda konuştuklarını da sözlerine ekledi.



'DOLLY HALA BURADA'; Dolly Parton'ın ölümünün acısını hala yaşayan kardeşi Stella, röportajın yapıldığı Tennessee'deki RCA Stüdyoları'nda konuşurken "Dolly'nin hala orada olduğu" konusunda da ısrar etti.

KOCASININ HASTALIĞI VE ÖLÜMÜ ONUN KALBİNİ ÇOK KIRDI

Stella Parton, yarım yüzyılı aşan bir evliliğin ardından kocası Carl Thomas Dean'i kaybetmenin ablası Dolly'yi çok üzdüğünü anlattı.

Stella, Dolly Parton'ın kansere yakalanma nedeninin bu olup olmadığını bilmediğini anlattı.

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"Hastalanma sebebinin bu olduğunu sanmıyorum. Bence çok fazla çalıştı ve kendine iyi bakmadı. Ayrıca kocasının hastalığı sırasında onunla ilgilenirken kendi sağlığını ihmal etti" diye konuştu.

Her ne kadar hastalanmasını kocasının ölümüne bağlamasa da Stella, ablasının bundan etkilenmemesinin mümkün olmadığını da anlattı.

Bu konuda da "İlişkilerinin çok özel derin ve sadakate dayalı olduğunu biliyorum. Sanırım Carl'ın ölmeden önceki o halini görmek ablamın kalbini kırdı" dedi Stella.

Ablası Dolly'nin çalışmaya tutkuyla bağlı olduğunu hatırlatan Stella, hastalığına da bunca çok çalışmasının neden olduğunu ileri sürdü.

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KANSER OLDUĞUNU AİLESİNDE BİLE HERKESE SÖYLEMEMİŞ

77 yaşındaki Stella, ablası Dolly'nin kansere yakalandığını bütün aile üyelerine bile söylemediğini anlattı.



"Ona çok yakın olanlar dışında kanserle mücadelesini aileden bile sakladı. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Çünkü olumsuzluklara tahammül edemezdi. Hayranlarının da bu yüzden endişelenmesini istemezdi" dedi.

Dolly Parton , yoksul bir çift olan Robert ve Avie Lee Parton'ın 12 çocuğundan biri olarak Tennessee'de büyümüştü.

Dünyaya gözlerini açtığı aynı yerde de son yolculuğuna uğurlandı.