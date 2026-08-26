Efsane şarkıcı ölümüyle milyonları yasa boğmuştu… Kansere yakalandığını herkesten saklamış: Son nefesini verirken yanında en sevdikleri vardı

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Ölüm haberiyle birlikte onu tanımış ve sevmiş herkes ardından gözyaşı döktü, hayranları, ünlüler dünyasından yakın dostları ve büyük ailesi adeta yıkıldı.

Ünlü şarkıcının ölüm haberini yeğeni Bryan Seaver, paylaştığı bir videoyla duyurmuştu. Bryan Seaver, bu videoyu çekmesini Dolly Parton’ın ölmeden uzun süre önce kendisine vasiyet ettiğini de açıkladı.

80 yaşındaki efsane şarkıcının kansere yakalandığı, hastalıkla kısa bir süre mücadele ettikten sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan Dolly Parton özellikle 60 yıllık eşi Carl Dean’i kaybettikten sonra hem ruhen hem de bedenen çökmüştü.

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Dolly Parton'ın kanserle gizlice mücadele ettiği dün ölüm haberi geldikten kısa bir süre sonra açıklandı.

Şarkıcıya yakın olanlar, onun son aylarda giderek daha içine kapanık ve kendi sağlık sorunları konusunda çok ketum davrandığını söyledi.

Dolly Parton’ın basın temsilcileri efsane şarkıcının “kısa bir kanser mücadelesinin” ardından öldüğünü duyurdular ancak kanserin türünü açıklamadılar.

Açıklamada “Sevgili Dolly Parton'ımız hayatını ve kariyerini dokunduğu her şeye neşe, kahkaha, umut ve dürüstlük getirmekle geçirdi. Kısa süren kanser mücadelesini cesurca atlattıktan sonra, Dolly bugün Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde sevdikleriyle çevrili olarak dünyadaki yaşamı sona erdi.” denirken efsane sesin hastanede son anlarında yanında ailesi ve sevdiklerinin olduğu anlaşıldı.

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Dolly Parton, son nefesini de çok uzun yıllardır yaşadığı ve yuvası kabul ettiği Nashville'de vermişti.

Temsilcileri ayrıca Parton'ın “eşsiz cömertliğinin” olağanüstü kapsamını vurgulayarak, hiç tanışmadığı sayısız insanın hayatına dokunduğunu ve her zaman herkese yardım eli uzatmaya hazır olduğunu belirtti: “İster paha biçilmez Hayal Kütüphanesi aracılığıyla bağışlanan yüz milyonlarca kitap olsun, ister dünya çapında kullanılan hayat kurtarıcı bir aşının yaratılmasına yardımcı olan araştırmaların finansmanı olsun, Dolly'nin tüm insanlara duyduğu koşulsuz sevgi, kalıcı etkisinin yönlendirici gücüydü.”

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Kanserle mücadelesine rağmen, ünlü şarkıcı iyimserliğini korudu ve bu hayattaki son birkaç ayını da kendisiyle özdeşleşen iyimserlikle geçirdi. Son derece inançlı bir insan olan Parton daha önce 2020'deki bir röportajında her gün dua ettiğini söylemişti: "Benim için bu kurtuluşum. Her şeyin üstesinden gelmeme yardımcı oluyor."

Dolly Parton’ın hayatını kanser sebebiyle kaybettiğini öğrenen hayranları sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı. Binlerce hayranı sosyal medya platformları üzerinden üzüntülerini dile getirirken "Dolly kanserli çocuklara ve yetişkinlere yardım etti, ancak kanser ona da geldi. Umarım kanserden yakında kurtuluruz", "Bunu neden gizli tutmak istediğini anlıyorum ama yine de acı veriyor, özellikle de çok ani olduğu için", "Şaka mı yapıyorsunuz?! Çok şey yapıyordu! Kanserle savaşırken tüm o işleri mi yapıyordu?" şeklinde paylaşımlar yaptı.

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TMZ'ye göre Dolly Parton otoimmün ve böbrek sorunları nedeniyle geçen cuma günü Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldıktan sonra salı sabahı hayatını kaybetti. Sevilen yıldızın hızla kötüleşen durumuyla ilgili haberler yayılınca, sevdikleri onun yanında olmak için Nashville'e koştular, ancak hepsi hayattayken ona ulaşamadı.

Ölümünden sadece dört gün önce yayınlanan bir röportajda Parton, "Hâlâ başarmak istediğim çok şey var" demiş ve "Her şeyin hayata geçmesini görmek için elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim" diye söz vermişti.

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Efsane şarkıcı ayrıca son zamanlarda "sağlığıyla ilgili zor zamanlar geçirdiğini" de itiraf etmişti.

Mart ayında, vefat eden eşi Carl'a atıfta bulunarak "Carl'a bakarken dikkat etmediğim bazı sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum" diyen Dolly Parton’ın hayatının tek ve en büyük aşkı olan kocasıyla yakaladığı mutluluk duyanların kalplerini ısıtan, filmlerdeki hatta masallardaki aşk hikâyelerine benziyordu.

Parton son olarak 14 Ağustos’ta katılması planlanan bir etkinlikten çekilmiş, hayranlarına bir video yollayarak “Nashville'deki doktorum kanatlarımı biraz kırdı ve 'Bu hafta seyahat edemezsin' dedi. Hâlâ Nashville'deyim ve bunun için üzgünüm. Planladığımız gibi şahsen orada olmam gerekiyordu." diyen efsane şarkıcı "Bazen biraz baş dönmesi yaşadığını" ve "susuz kaldığını" bu yüzden şahsen orada olamadığını açıkladı.

19 Ocak 1946'da Tennessee’de, 12 çocuklu, çok fakir bir ailenin kızı olarak doğan Dolly Parton bu büyük yoksulluktan gelerek müzik dünyasının gördüğü en büyük yıldızlardan biri olmuş, uzun kariyerinde Jolene, I Will Always Love You ve 9 to 5 gibi unutulmaz şarkılara imza atmıştı.

Şarkıları genç yaşlı milyonlara ulaşan, 1970’lerden itibaren birkaç nesli birden etkileyen, kazandığı ödüllerin sayısını kendisi bile bilmeyen Dolly Parton şöhret ve servete eriştikten sonra tüm kazancını ve imkanlarını zor durumda olanlara yardım etmek için kullanmış, cömertliği, kimliğine ve geldiği yere bakmadan tüm insanlara yönelttiği içten sevgisi, samimiyeti, neşesi ve iyimserliğiyle tanınmış ve gönüllerde sarsılmaz bir yer kazanmıştı.