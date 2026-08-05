×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Phil Collins#Lily Collins#Emily Ä°n Paris
Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 05, 2026 08:35

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yaÅŸayan efsanelerinden biri olarak nitelendiriliyor o. DoÄŸrusu 75 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zisyen bunu da Ã§oktan hak etti.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Yine de geÃ§ip giden yÄ±llara teslim bayraÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmiÅŸ durumda Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen. Bir sÃ¼redir Ã§ok ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.

Hatta bundan iki yÄ±l Ã¶nce durum Ã¶yle ciddileÅŸmiÅŸ ki Ã§ocuklarÄ± bile onun baÅŸ ucunda toplanÄ±p ona veda bile etmiÅŸler.

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi
Ã–LÃœM DÃ–ÅžEÄžÄ°NDEN KALKIP HAYATA TUTUNMUÅž
Ã–lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkan bu Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Phil Collins.

Yani bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Genesis grubunun bateristi, solisti, ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± olarak tanÄ±nan sonra da kariyerine yalnÄ±z baÅŸÄ±na devam eden Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±.

Belki genÃ§ kuÅŸaklar iÃ§in sÃ¶ylersek Emily in Paris adlÄ± yapÄ±mla ekranda fÄ±rtÄ±nalar estiren Lily Collins'in babasÄ±..

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi
BugÃ¼n 75 yaÅŸÄ±nda olan Phil Collins, bir sÃ¼redir kariyerini hatta gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ± etkileyen saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸuyor.

Haberin DevamÄ±

Ama 2024 yÄ±lÄ±nda durumu iyice kÃ¶tÃ¼leÅŸti ve organ yetmezliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden Ä°sviÃ§re'de bir klinikle tam yedi ay boyunca tedavi gÃ¶rdÃ¼.

Gözden KaçmasÄ±nOnun da milyonlarÄ± vardÄ±, hepsi uÃ§up gitti AcÄ±lÄ± hayatÄ±nÄ±n izleri daha bu yaÅŸta yÃ¼zÃ¼ne kazÄ±ndÄ±Onun da milyonlarÄ± vardÄ±, hepsi uçup gitti! AcÄ±lÄ± hayatÄ±nÄ±n izleri daha bu yaÅŸta yüzüne kazÄ±ndÄ±Haberi görüntüle

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi

KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARI YÃœZÃœNDEN YEDÄ° AY KENDÄ°NÄ° BÄ°LMEDEN YATTI
O sÄ±ra da kelimenin tam anlamÄ±yla Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸindeydi sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Collins.

GeÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ Sunday Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla anlattÄ± emektar sanatÃ§Ä±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re eski kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yani alkol tÃ¼ketmeye yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da giderek bozuldu.

Ä°sviÃ§re'de yedi ay boyunca bir klinikte organ yetmezliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hatta durumu Ã¶yle kÃ¶tÃ¼ydÃ¼ ki yaÅŸam destek Ã¼nitesine bile baÄŸlandÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nServetinin her kuruÅŸunda hem alÄ±n teri hem acÄ± var: Ãœvey baba elinde taciz dahil her Ã§ileyi Ã§ekti... Evde tekme tokat dayak yerdimServetinin her kuruÅŸunda hem alÄ±n teri hem acÄ± var: Üvey baba elinde taciz dahil her çileyi çekti... Evde tekme tokat dayak yerdimHaberi görüntüle

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi

Ã‡OCUKLARI BAÅž UCUNA TOPLANDI
Durumu giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi iÃ§in de menajeri Phil Collins'in beÅŸ Ã§ocuÄŸunu yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±

"BÃ¶breklerim iflas ediyordu. OrganlarÄ±m kilitleniyordu" diye anlattÄ± durumu Collins. Sonra da rÃ¶portajÄ±nÄ±n en yÃ¼rek burkan sÃ¶zlerini sarf etti: "Ä°nsanlar bana veda etmeye geliyordu."

Tabii sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§ocuklarÄ± ve sevenleri,Â  belki de onu son kez gÃ¶rmek iÃ§in baÅŸ ucuna toplandÄ±klarÄ±nda Phil Collins, kendinde deÄŸildi.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n da farkÄ±na varamadÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nSon sahne Ã§ekildi, bÃ¼tÃ¼n ekip gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu... MaaÅŸÄ±mÄ±zdan yÃ¼zde 25 indirim yapmayÄ± bile kabul ettik... Yine de diziyi kurtaramadÄ±kSon sahne çekildi, bütün ekip gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu... MaaÅŸÄ±mÄ±zdan yüzde 25 indirim yapmayÄ± bile kabul ettik... Yine de diziyi kurtaramadÄ±kHaberi görüntüle

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi

OLUP BÄ°TENÄ°N FARKINDA BÄ°LE DEÄžÄ°LDÄ°
Collins o dÃ¶nemi de "Olup biteni hatÄ±rlamÄ±yorum. BunlarÄ±n olduÄŸundan haberim yoktu. Hepsi beni bir daha gÃ¶remekten endiÅŸe ediyordu" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

Ama yine de hayata tutundu Phil Collins. YataÄŸÄ±ndan kalktÄ± ve yÃ¼rÃ¼me konusunda zorluklarÄ± sÃ¼rse de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n arasÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi
Collins, bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakamadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yedi ay hastanede kendini bilmeden yattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bu durumu da "Bundan kurtulduÄŸum iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ±ydÄ±m. SÃ¶ylemeye gerek yok" dedi. BaÅŸÄ±na gelen bu korkunÃ§ deneyimin ardÄ±ndan da bir daha alkol kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Gözden KaçmasÄ±nAcÄ±nÄ±n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼nÃ¼ tattÄ±ÄŸÄ± hayatÄ± sadece 56 yÄ±l sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: Annem bana Ã§ocuÄŸum olmasÄ±n diye iÅŸkence ederdi... GÃ¶zyaÅŸlarÄ± son nefesinde dindiAcÄ±nÄ±n her türlüsünü tattÄ±ÄŸÄ± hayatÄ± sadece 56 yÄ±l sürmüÅŸtü: 'Annem bana çocuÄŸum olmasÄ±n diye iÅŸkence ederdi'... GözyaÅŸlarÄ± son nefesinde dindiHaberi görüntüle

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi

TOPLAM BEÅž Ã‡OCUK BABASI
Phil Collins, Ã§eÅŸitli evliliklerinden toplam beÅŸ Ã§ocuk sahibi oldu. Ä°lk eÅŸi Andrea Bertorelli ile olan evliliÄŸinden doÄŸan en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Joely 53, ve en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Simon 49 yaÅŸÄ±nda. Eski Ã§ift, 1975-1979 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evliydi.

Collins, ikinci eÅŸi Jill Tavelman ile olan evliliÄŸinden 37 yaÅŸÄ±nda kÄ±zÄ± Lily'yi dÃ¼nyaya getirdi. Oyuncuyla on yÄ±l evli kaldÄ±ktan sonra 1994'te ayrÄ±ldÄ±lar.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi Orianne Cevey ile olan evliliÄŸinden ise 25 yaÅŸÄ±nda oÄŸlu Nicholas ve 21 yaÅŸÄ±nda en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Mathew bulunuyor.Â 

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nMÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koca Ã§Ä±narlarÄ± usul usul devriliyor... ArtÄ±k tekerlekli sandalyedeyim... Sokakta gÃ¶rÃ¼rseniz yanÄ±ma gelinMüzik dünyasÄ±nÄ±n koca çÄ±narlarÄ± usul usul devriliyor... ArtÄ±k tekerlekli sandalyedeyim... Sokakta görürseniz yanÄ±ma gelinHaberi görüntüle

Â

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinden kalkÄ±p hayata tutunmuÅŸ: Ã‡ocuklarÄ±m baÅŸ ucuma toplanÄ±p bana son veda sÃ¶zlerini sÃ¶yledi

Collins'in Ã§ocuklarÄ± arasÄ±nda en Ã¼nlÃ¼ olanÄ± Jill Tavelman ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lily Collins.Â Mary Steenburgen ve Malcolm McDowell'Ä±n oÄŸlu Charlie evli olan Lily, son dÃ¶nemde Emily in Paris dizisiyle gÃ¼ndemde.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Phil Collins#Lily Collins#Emily Ä°n Paris

BAKMADAN GEÇME!