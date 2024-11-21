Evliliğinin en karanlık sırrını anlattı… ‘Yok olup gitmek ne kolaydı… Bunu beş altı kez denedim!’

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Üstelik hâlâ bir genç kız gibi enerjik ve yıllara meydan okuyan güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmiş değil.

AYLARDIR MERAKLA BEKLENEN KİTABI PİYASAYA ÇIKTI

Müzik dünyasının efsane yıldızı Cher, hayatını kaleme aldığı, özellikle de ilk kocası Sonny ve Bono’yla olan evliliğine odaklanan kitabını piyasaya sürdü.

Cher’in aylardır merakla beklenen ve en sonunda raflarda yerini alan kitabında yazdıkları ise gündeme adeta bomba gibi düştü.

KOCASIYLA BİRLİKTE ÜNLENMİŞTİ… YILLARCA BİR KÂBUSUN İÇİNDE YAŞAMIŞ

Yıldız şarkıcı Sonny Bono ile olan karmaşık ilişkisini ve evliliğinin en karanlık sırlarını anlattığı satırlarda mutsuzluktan canına kıymayı bile düşündüğünü itiraf ediyor.

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Cher, 16 yaşında, şarkıcı olma hayalleriyle yanıp tutuştuğu sırada Sonny Bono 27 yaşındaydı. İkili kısa sürede “I Got You Babe” adlı hit şarkılarıyla ün kazandı. Sonra da televizyonda “The Sonny & Cher Comedy Hour” adlı şovlarıyla ekrana maceralarına başladılar.

“SEVGİSİZ” BİR EVLİLİĞE HAPSOLDU

1964'te resmi olmayan bir nikahtan sonra 1969'da evlendiler. Uzun yıllar birlikte sahne alıp ünlerini birlikte yaratmış olsalar da Cher kitabında Bono'nun kontrolcü olduğunu ve “sevgisiz bir evlilik” olarak adlandırdığı bu ilişkide kendisini “kapana kısılmış” hissetmeye başladığını yazıyor.

Baskıcı kocasının neredeyse her gün çok yoğun bir tempoda sürekli sahneye çıkarttığı yıldız şarkıcı o dönelerde 44 kiloya kadar düştüğünü ve sağlığının bozulduğunu hatırlıyor.

Cher, 11 yıl süren evliliğinin son yıllarında artık yaşamaktan bile hiç keyif almaz hale geldiğini hatta 1972'de, 26 yaşındayken bir “kırılma noktası” yaşadığını ve intiharın eşiğinden döndüğünü itiraf etti kitabında.

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İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ… “BAŞKA ÇAREM KALMADI SANMIŞTIM”

Las Vegas’ta sahne alan ve bir otelde kalan Cher “Yalnızlıktan başım dönüyordu. Uçurumun kenarından atlayıp yok olmanın ne kadar kolay olduğunu gördüm. Birkaç çılgın dakika boyunca başka bir seçenek düşünemedim. Bunu beş ya da altı kez yaptım” diyerek yaşadığı korkunç anları anlatıyor.





OĞLUNU, ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ DÜŞÜNDÜ: SEVDİKLERİME BUNU YAPAMAZDIM

Ölümün kıyısına kadar gelen yıldız şarkıcı sevdiklerini, o zamanlar küçücük olan ilk çocuğu Chaz’i, annesi Georgia ve kız kardeşi Georganne’i düşünmüş ve vazgeçmişti.

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“Bu gibi şeyler bana saygı duyan insanlara bunun uygulanabilir bir çözüm olduğunu hissettirebilir” diye düşünmüş ve çareyi bulmuştu:

O an yaşadığı aydınlanmayı “Atlamak zorunda değilim. Onu terk edebilirim.” sözleriyle anlatıyordu.

Cher ve Bono kısa süre sonra sessizce ayrıldılar. Oğulları Chaz'in velayetiyle ilgili şiddetli bir savaşın ardından çekişmeli boşanmaları 1975'te sona erdi.

BOŞANDIKTAN SONRA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞLERDİ

Kâbus gibi geçen evlilik yıllarının ardından dostane bir ilişki kurmayı başaran eski eşler boşandıktan sonra The Sonny & Cher Show için profesyonel olarak yeniden bir araya gelmeyi başardılar.

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Cher, 2023'te ilişkilerine dönüp baktığında People dergisine verdiği röportajda 1998’de ölen eski kocası Sonny Bono için “Beni çok kızdırdı ve incitti ama sonra huzuru bulduk” demişti.

YILLAR SONRA KAPISINA GİDİP ÖZÜR DİLEMİŞ

Eski karısını evli oldukları yıllarda ölümün kıyısına getirecek kadar üzen Sonny Bono bir gün Cher’in evine gitmiş ve ondan “Seni pek çok yönden incittiğimi ve hatalı olduğumu fark ettim” diyerek özür dilemişti.

Cher, iki bölümden oluşan anı kitabının dün piyasaya çıkan ilk kısmında çocukluğundan Sonny Bono ile tanışıp evlenmesine kadar olan günleri anlatacağını ve onları dünyaca ünlü yapan, ancak sonunda ayıran son derece karmaşık ilişkiyi ortaya çıkaracağını” söylemişti.

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İKİNCİ EVLİLİĞİNDE DE ARADIĞINI BULAMAMIŞTI

Cher 1975’te, Sonny Bono’dan boşanması resmileştikten birkaç gün sonra bir başka ünlü müzisyen Gregg Allman’la evlendi.

1976'da eski kocasıyla çalıştığı Sonny & Cher şovu yayınlanmadan hemen önce Cher hamile olduğunu öğrendi. Bunu Allman'a söylediğinde Allman ona inanmadı ve Los Angeles'a döndüğünde onu görmeyi reddetti.

Çift kısa süreli bir ayrılık yaşasa da 1975'ten 1979'a kadar evli kaldı. Cher’in bu evlilikten de Elijah Blue Allman adında bir oğlu var.

Ünlü şarkıcı Gregg Allman’la2017’de ölene kadar dost kaldı. Ancak 2018 yılında verdiği röportajda Allman'ın madde bağımlılığı sorunlarının ilişkilerine zarar verdiğini açıkladı.