Efsane rolünü 40 yıl yaşattı… Hayranları haber bekliyordu ama son sözünü söyledi: Benim vaktim artık doldu

Orijinal üçleme denen ve tüm otoritelerin sinema tarihini değiştirdiği konusunda mutabık olduğu Yıldız Savaşları, İngilizce adıyla Star Wars serisi 1977, 1980 ve 1983 yapımı A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmleriyle başlamıştı.

Her yaştan izleyici için aradan geçen 40 yıldan fazla zamana rağmen hâlâ izlenen ve çok sevilen bu seri Mark Hamill’i de büyük bir Hollywood yıldızı yapmıştı.

26 yaşında genç bir yıldız olarak başladığı Star Wars serisinde filmlerin ana kahramanı Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill hayranlarının merakla beklediği haberi verdi ancak sözleri Star Wars sevenleri üzdü…

Mark Hamill, tıpkı filmlerin başındaki meşhur yazı gibi artık Star Wars evreninden çok çok uzak bir galakside…

ComicBook.com ile yakın zamanda yaptığı röportajda, deneyimli aktör hayranlarına, kendisini gelecek filmlerde dünyadan bıkmış bir Luke Skywalker olarak geri dönmesini beklememeleri gerektiğini söyledi.

“George Lucas‘a, o mütevazı günlerde, bu projenin bir parçası olmama izin verdiği için çok minnettarım” diyen Mark Hamill "Bunun kalıcı bir franchise ve pop kültürünün bir parçası haline geleceğini hiç beklemiyorduk” diye devam etti.

Efsane Luke Skywalker rolünü seriye 2000’lerden sonra eklenen yeni filmlerde de sürdüren Mark Hamill en son 2017 yapımı Star Wars: The Last Jedi filminde bir kez daha rol aldı.

Ve böylece Star Wars evreninin tam 40 yıl parçası oldu.

2019 yapımı Star Wars: The Rise of Skywalker filminde ruhani lider rolünü yeniden canlandırdı ve filmin genç ekibine rehberlik etti.

Son olarak ise Star Wars evreninde geçen The Mandalorian ve The Book of Boba Fett'te VFX teknolojisi ile gençleştirilmiş Luke Skywalker oldu.

Sözlerine “Ama benim görüşüm, benim zamanım geçti. Bunun için minnettarım, ama gerçekten de gelecek ve tüm yeni karakterlere odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum” diye devam eden usta aktör bir daha bu rol için kamera karşısına geçmeyeceğini kesin olarak açıklayarak hayranlarını üzdü.