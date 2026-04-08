Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

#Arnold Schwarzenegger#Barbar Conan#Conan
Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 16:10

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden biri onu dünya çapında şöhrete kavuşturan filmin devamı için hazırlığa başladı. Hem de bu rolü ilk kez oynamasının ardından 40 yıldan fazla zaman geçtikten sonra…

Birçokları onu Terminatör filmiyle hatırlasa da aslında Arnold Schwarzenegger’ı büyük kitlelere tanıtan efsane çizgi roman uyarlaması Barbar Conan filmiydi.

Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

Dur durak bilmeyen yapısıyla tanınan Arnold Schwarzenegger, 78 yaşında olmasına rağmen Barbar Conan rolünü yeniden canlandırmak için epey yüklüce bir anlaşma imzaladı ve yaşına rağmen rolü için formda kalmak amacıyla zorlu antrenmanlara başladı.

Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

Görevimiz Tehlike filmlerinin yönetmeni Christopher McQuarrie'nin yöneteceği ve King Conan adını taşıyacağı söylenen aksiyon filmi, eski Kaliforniya valisinin zorlu ağırlık antrenmanları yaparken yıpranmasına yol açsa da Schwarzenegger ne yaşını ne de bu zorlukları umursuyor.

Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

Filmin aylarca süren planlanma sürecinin ardından işlerin iyice hızlandığı ve hiç aklında olmayan bu proje için çok heyecana kapılıp çalışmaya başladığı konuşuluyor.

Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

Efsane oyuncu sporcu geçmişine güvenerek ilerleyen yaşını hesaba katmadan son hız çalışıyor.

Usta aktörün yakın çevresi onun ne bu ağır antrenmanlardan ne de aksiyon sahnelerinden korktuğunu, onu korkutan tek bir şeyin olduğunu söylüyor.

Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

“Aksiyon sahnelerinden korkmuyor ve gömleğini çıkarmaktan da korkmuyor! Korktuğu şey, vasat bir devam filmi yapmak. Şimdiden spor salonuna gidiyor ve kendini sınırlarına kadar zorluyor. Özel efektlerin aradaki farkı kapatacağını bilse de, gerçek fiziğini olabildiğince sergilemek istiyor. Ne olursa olsun, bu filmde inanılmaz derecede etkileyici ve heybetli görünecek."

Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

Arnold Schwarzenegger’in filmin yapımcısı olan 20th Century Studios'un tam desteğini arkasına aldığı ve 1982 ve 1984'te çekilen iki Conan filminin devamı olan bu yeni filmin konusunun da "Conan'ın 40 yıl kral olduğu ve rehavete kapıldığı, sonra yavaş yavaş krallıktan uzaklaştırıldığı harika bir hikâye... Sonra bir şekilde geri dönüyor ve her türlü çılgınlık, şiddet, sihir ve yaratıklarla dolu” olduğu açıklandı.

Efsane rolüne 78 yaşında geri döndü… ‘Başarısızlığı kabul edemem’ dedi, kendini spor salonuna kapattı

Bu merakla beklenen film için adeta spor salonunda yaşamaya başlayan Arnold’ın etrafına “Başarısızlık bir seçenek değil." dediği söyleniyor.

#Arnold Schwarzenegger#Barbar Conan#Conan

