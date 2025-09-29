×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler!

Güncelleme Tarihi:

#Joan Collins#Alexander Newley#Percy Gibson
Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 15:21

Sinemanın ve ekranın efsane oyuncularından biri belki de hayatının en mutlu gününü yaşadı. Yıldız, tek oğlunu, kendi alanında tanınmış bir şarkıcıyla evlendirdi. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu evlenen çiftin 2019 yılında nişanlandığını ama araya giren engeller yüzünden düğün için 6 yıl beklediklerini de hatırlatalım.

Haberin Devamı

Tek oğlunun sevdiğiyle yuva kurmasına tanık olan bu oyuncu Joan Collins..

92 yaşına gelmesine rağmen yıllara meydan okuyan Collins, Anthony Newley ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan Alexander Newley "Sacha" ile Sheela Raman'ın mutlu gününe tanıklık etti.

Sacha ile bir caz şarkıcısı olan Shneela 2019 yılında nişanlandı.

Aslında Fransa'nın güneyinde düğün yapmak istiyorlardı. Ama 2020 yılında devreye giren Covid19 kısıtlamaları nedeniyle düğün planlarını ertelemek zorunda kaldılar...

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler

GÖL KIYISINDA EVLENDİLER
Sonunda da Avusturya'nın Salzburg kentinde bir göl kıyısında muratlarına erdiler. Nihayetinde Sacha ile Seeha altı yıl bekledikten sonra yuvalarını kurdular.

Haberin Devamı

Sheela, düğünü için vintaj esintili dantel bir gelinlik giydi. Duvağını da ona göre seçti.

Düğünün ilerleyen saatlerinde gelin ile damat sahnede bir aşk şarkısı söyleyip düet yaptı. Sonra da dans ettiler. O anlarda gelin Sheela gelinliğini çıkarıp farklı bir beyaz kıyafet giymişti.

Gelin Sheela; düğününde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. O mutlu günde ailesi ve sevdikleriyle birlikte olmanın kendisi için ne büyük bir hediye olduğunu belirtti.

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler

Joan Collins, bütün şıklığıyla oğlunun düğünündeydi. Ona kocası Percy Gibson eşlik etti.

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler

2019 yılında nişanlanan çift aslında Fransa'da evlenmek istiyordu. Ancak altı yıl bekledikten sonra Avusturya'nın Salzburg kentinde evlendi.

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler

İkisi de müzisyen olan gelin ile damat Nina Simone'nin Feeling Good şarkısında düet yaptı.

Haberin Devamı

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler

Bir caz şarkıcısı olan gelin sosyal medya sayfasında düğün hazırlıklarını paylaştı.

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler

Sheela, vintaj esintili biri gelinlik giydi.

Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler

'DÜĞÜNÜMÜZ BİR KUTLAMADAN FAZLASIYDI'
"Düğünümüz bir kutlamadan fazlasıydı. Bu bizim birlikte yarattığımız yaratıcı hayatın bir yansıması. Müzikle, kahkahayla ve aşkla dolu. Ve küçük kızımız her günümüzü çiçek açtırıyor" diye yazdı.

Nikahın ardından Sheela, bir müzisyen olan koçasıyla birlikte Nina Simone'nin sesiyle özdeşleyen Feeling Good (İyi Hissediyorum) adlı şarkıyı seslendirdi.

Haberin Devamı

Joan Collins de şık mavi bir kıyafetle tek oğlunun düğününde yerini aldı. Ünlü oyuncuya, kocası Percy Gibson eşlik etti.

Yeri gelmişken Joan Collins'in bugüne kadar Maxweel Reed, Anthony Newley, Ron Kass ve Peer Holm ile evlenip boşandı.

Anthony Newley ile evliliğinden evlendirdiği oğlu Alexander'ın yanı sıra Tara adında bir kızı bulunuyor. Ron Kass ile evliliğinden de Katyana adında bir kızı daha bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joan Collins#Alexander Newley#Percy Gibson

BAKMADAN GEÇME!