Efsane oyuncunun tek oğlu 60 yaşında evlendi... Altı yıl bekleyip muratlarına erdiler!

Haberin Devamı

Tek oğlunun sevdiğiyle yuva kurmasına tanık olan bu oyuncu Joan Collins..

92 yaşına gelmesine rağmen yıllara meydan okuyan Collins, Anthony Newley ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan Alexander Newley "Sacha" ile Sheela Raman'ın mutlu gününe tanıklık etti.

Sacha ile bir caz şarkıcısı olan Shneela 2019 yılında nişanlandı.

Aslında Fransa'nın güneyinde düğün yapmak istiyorlardı. Ama 2020 yılında devreye giren Covid19 kısıtlamaları nedeniyle düğün planlarını ertelemek zorunda kaldılar...

GÖL KIYISINDA EVLENDİLER

Sonunda da Avusturya'nın Salzburg kentinde bir göl kıyısında muratlarına erdiler. Nihayetinde Sacha ile Seeha altı yıl bekledikten sonra yuvalarını kurdular.

Haberin Devamı

Sheela, düğünü için vintaj esintili dantel bir gelinlik giydi. Duvağını da ona göre seçti.

Düğünün ilerleyen saatlerinde gelin ile damat sahnede bir aşk şarkısı söyleyip düet yaptı. Sonra da dans ettiler. O anlarda gelin Sheela gelinliğini çıkarıp farklı bir beyaz kıyafet giymişti.

Gelin Sheela; düğününde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. O mutlu günde ailesi ve sevdikleriyle birlikte olmanın kendisi için ne büyük bir hediye olduğunu belirtti.

Joan Collins, bütün şıklığıyla oğlunun düğünündeydi. Ona kocası Percy Gibson eşlik etti.





2019 yılında nişanlanan çift aslında Fransa'da evlenmek istiyordu. Ancak altı yıl bekledikten sonra Avusturya'nın Salzburg kentinde evlendi.





İkisi de müzisyen olan gelin ile damat Nina Simone'nin Feeling Good şarkısında düet yaptı.

Haberin Devamı





Bir caz şarkıcısı olan gelin sosyal medya sayfasında düğün hazırlıklarını paylaştı.





Sheela, vintaj esintili biri gelinlik giydi.

'DÜĞÜNÜMÜZ BİR KUTLAMADAN FAZLASIYDI'

"Düğünümüz bir kutlamadan fazlasıydı. Bu bizim birlikte yarattığımız yaratıcı hayatın bir yansıması. Müzikle, kahkahayla ve aşkla dolu. Ve küçük kızımız her günümüzü çiçek açtırıyor" diye yazdı.

Nikahın ardından Sheela, bir müzisyen olan koçasıyla birlikte Nina Simone'nin sesiyle özdeşleyen Feeling Good (İyi Hissediyorum) adlı şarkıyı seslendirdi.

Haberin Devamı

Joan Collins de şık mavi bir kıyafetle tek oğlunun düğününde yerini aldı. Ünlü oyuncuya, kocası Percy Gibson eşlik etti.

Yeri gelmişken Joan Collins'in bugüne kadar Maxweel Reed, Anthony Newley, Ron Kass ve Peer Holm ile evlenip boşandı.

Anthony Newley ile evliliğinden evlendirdiği oğlu Alexander'ın yanı sıra Tara adında bir kızı bulunuyor. Ron Kass ile evliliğinden de Katyana adında bir kızı daha bulunuyor.