Efsane oyuncunun oğlu babasına benzerliği sayesinde başrolü kaptı… ‘Genleri çok güçlü’

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Hollywood’un gelmiş geçmiş en yetenekli ve başarılı aktörlerinden olan ve yaşayan bir efsane olan Jack Nicholson'ın oğlu Ray Nicholson da işte tam yukarıda anlattığımız ünlülerden biri.

Jack Nicholson ve The Shining filmindeki efsane gülümsemesi... Yıl 1976

BABA OĞULUN ŞAŞIRTAN BENZERLİĞİ

Ray Nicholson, ünlü babası Jack Nicholson’la çarpıcı bir benzerlik taşıyor ve bu da yeni filminde kaptığı rol için çok işine yaradı…

Yeni gösterime giren ve birkaç sene önceki ilk filmi çok izlenen “Smile 2” (Gülümse 2) adlı filmde Naomi Scott'la birlikte başrol oynayan Ray Nicholson, filmdeki görüntüsüyle babası Jack Nicholson’ın efsane korku filmi The Shining’deki halinin neredeyse kopyası gibi görünüyor.

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Filmin özellikle bir sahnesinde Ray, korku klasiği “The Shining”de babasının yaptığı gibi kameraya ürkütücü bir şekilde gülümsediğinde bu benzerlik daha da belirgin hale geliyor.

Katıldığı bir yayında bu benzerlikle ilgili konuşan Ray Nicholson “Annem bana ‘Ray, sen çok güzel bir çocuktun ama sonra babana benzemeye başladın’ diyor” diyerek herkesi gülümsetmişti.

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"BABAM BENİM KAHRAMANIM"

Ray Nicholson babasının oyunculuk yapması konusunda kendisine bir şey söylemediğini, eğer söyleseydi ona “'Sen en iyisisin, tabii ki bu doğru” diye cevap vereceğini anlatıyor.

32 yaşındaki oyuncu babası Jack Nicholson için “Onu seviyorum. O aynı zamanda benim kahramanım. Ben dünyanın en şanslı çocuğuyum” sözlerini kullanıyor.

Ray Nicholson Smile 2 filmindeki başrolünü babasına olan benzerliği sayesinde kaptı ancak başarılı performansıyla kendini kanıtladı

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Gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan sayılan babasıyla oyunculuk hakkında çok fazla konuşmadıklarını söyleyen Ray Nicholson “Sanırım konuşsaydık onun sözlerine çok fazla takılırım. Bence kendi yolumu bulmam benim için daha önemli” diyor.

Babasıyla arasında benzerlikler kadar farklar da olduğunu söyleyen genç yıldız “Ben 1992'de doğdum, o ise 1937'de. Beni etkileyen şeylerin onu etkilemesi gerekmiyor. Açıkçası onu seviyorum. O benim ilham kaynağım. Her akşam onunla yemek yerdim. Onu inceledim, insan olmayı böyle öğrendim. Bu yüzden elbette birbirimize benzeyeceğiz,” diyor.

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BABASINA OLAN BENZERLİĞİ SAYESİNDE BAŞROLÜ KAPTI

“Smile 2” nin yönetmeni Parker Finn Entertainment Weekly 'ye verdiği demeçte Ray Nicholson’ı gerçekten de babası Jack Nicholson’a benzediği be “The Shining” filmine bir gönderme yapmak için seçtiğini söylemişti.

Yönetmen Parker Finn “Sanırım her zaman 'The Shining'e gönderme yapmaya çalışıyorum. Ray de bu rol için seçmelere katıldı. Seçmeler çok güçlüydü. Tabii ki Jack Nicholson tüm zamanların en sevdiğim aktörlerinden biridir. Ray'in çok güçlü genlere sahip olmasını ve gülümsemesini seviyorum, anında 'Aman Tanrım, sanki genç bir Jack'e bakıyor gibiyim' dedim” dedi.

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Yine de Ray Nicholson rolü babasına olan benzerliği sayesinde kapmış olsa da rolünü canlandırırken gösterdiği performans filmin yönetmeninden izleyicilere herkesin övgüsünü topladı.

Ray Nicholson ve kardeşi Lorraine Nicholson, Jack Nicholson'ın eski sevgilisi Rebecca Broussard’dan doğan çocukları.

Jak Nicholson'ın ayrıca ilk ve tek evliliğini yaptığı eski eşi Sandra Knight'tan 59 yaşında Jennifer Nicholson adında bir kızı var.

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Efsane aktörün Susan Anspach'tan Caleb Goddard, model Winnie Hollman'dan 42 yaşındaki Honey Hollman (ancak babalığı hiçbir zaman resmen kabul etmedi) ve Jennie Gourin'den de Tessa Gourin adında dört çocuğu daha olduğu biliniyor.